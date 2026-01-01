Telepítse a Matrix Synapse-t egyetlen kattintással.
Decentralizált, végpontok közötti titkosítású csevegőszerver a biztonságos valós idejű kommunikációhoz, teljes föderációs támogatással.
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Erre jó a Matrix Synapse
Matrix Synapse a Matrix nyílt kommunikációs protokoll referencia otthoni szervere. Ez valós idejű üzenetküldést, hang- és videóhívásokat, fájlmegosztást és végpontok közötti titkosítást tesz lehetővé egy szerverekből álló föderált hálózaton keresztül. Kormányok, egyetemek és vállalatok világszerte megbíznak benne. A Synapse lehetővé teszi felhasználóinak, hogy biztonságosan kommunikáljanak, miközben minden adatot a saját infrastruktúrájukon tartanak.
A föderáció lehetővé teszi, hogy szervere zökkenőmentesen csatlakozzon más Matrix szerverekhez, így felhasználói elérhetnek bárkit a globális Matrix hálózaton. A Slack, Discord, IRC és Telegram hidakkal a Synapse integrálódik a meglévő kommunikációs munkafolyamatokba anélkül, hogy mindenkit egyetlen platformra kényszerítene.
A Matrix Synapse főbb funkciói
Végpontok közötti titkosítás
Az összes privát üzenet és csoportos csevegés alapértelmezetten titkosított, biztosítva, hogy az adatok privátak maradjanak még a szerveradminisztrátorok elől is.
Federáció támogatás
Kommunikáljon a felhasználókkal bármely Matrix szerveren világszerte, zökkenőmentes szerverek közötti föderáció révén.
Platform hidak
Csatlakozzon a Slackhez, a Discordhoz, az IRC-hez, a Telegramhoz és más platformokhoz protokollhidakon keresztül.
Szobák és terek
Rendezze a beszélgetéseket szobákkal, terekkel, szálakkal, reakciókkal és üzenetszerkesztéssel a strukturált kommunikáció érdekében.
Hang- és videóhívások
VoIP hang- és videóhívásokat kezdeményezhet közvetlenül a Matrix klienseken belül, külső szolgáltatások nélkül.
SSO-integráció
Felhasználók hitelesítése OIDC, SAML és CAS szolgáltatókon keresztül vállalati egyszeri bejelentkezéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Matrix Synapse szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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