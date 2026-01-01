Matrix Synapse a Matrix nyílt kommunikációs protokoll referencia otthoni szervere. Ez valós idejű üzenetküldést, hang- és videóhívásokat, fájlmegosztást és végpontok közötti titkosítást tesz lehetővé egy szerverekből álló föderált hálózaton keresztül. Kormányok, egyetemek és vállalatok világszerte megbíznak benne. A Synapse lehetővé teszi felhasználóinak, hogy biztonságosan kommunikáljanak, miközben minden adatot a saját infrastruktúrájukon tartanak.

A föderáció lehetővé teszi, hogy szervere zökkenőmentesen csatlakozzon más Matrix szerverekhez, így felhasználói elérhetnek bárkit a globális Matrix hálózaton. A Slack, Discord, IRC és Telegram hidakkal a Synapse integrálódik a meglévő kommunikációs munkafolyamatokba anélkül, hogy mindenkit egyetlen platformra kényszerítene.