Az OpenHands egy nyílt forráskódú platform AI ügynökök futtatására, amelyek önállóan végeznek szoftverfejlesztési feladatokat. Egy homokozóban futó végrehajtási környezet támogatja. Ez a platform fájlokat olvas és ír, terminálparancsokat futtat, tesztsorozatokat hajt végre, csomagokat telepít és böngészi az internetet. Mindezt emberi beavatkozás nélkül teszi a lépések között. Minden munkamenet egy izolált konténerben fut. Így az ügynök biztonságosan végezhet tetszőleges műveleteket anélkül, hogy befolyásolná a VPS gazdagépedet.

A platform a LiteLLM-en keresztül minden jelentős LLM szolgáltatót támogat. Konfigurálhatod az OpenAI-t, az Anthropic-ot, a Google-t, az Ollamát vagy bármely OpenAI-kompatibilis végpontot logikai háttérként. Az önálló üzemeltetés során a kódbázisod és a feladatok előzményei az általad ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek feladatonkénti díjak, kivéve az LLM szolgáltatód által felszámított költségeket.