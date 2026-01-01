Telepítse az OpenHands-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, autonóm AI szoftvermérnök, amely kódot olvas, ír és futtat a fejlesztési feladatok végponttól végpontig történő elvégzéséhez.
Válasszon VPS csomagot a OpenHands szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenHands
Az OpenHands egy nyílt forráskódú platform AI ügynökök futtatására, amelyek önállóan végeznek szoftverfejlesztési feladatokat. Egy homokozóban futó végrehajtási környezet támogatja. Ez a platform fájlokat olvas és ír, terminálparancsokat futtat, tesztsorozatokat hajt végre, csomagokat telepít és böngészi az internetet. Mindezt emberi beavatkozás nélkül teszi a lépések között. Minden munkamenet egy izolált konténerben fut. Így az ügynök biztonságosan végezhet tetszőleges műveleteket anélkül, hogy befolyásolná a VPS gazdagépedet.
A platform a LiteLLM-en keresztül minden jelentős LLM szolgáltatót támogat. Konfigurálhatod az OpenAI-t, az Anthropic-ot, a Google-t, az Ollamát vagy bármely OpenAI-kompatibilis végpontot logikai háttérként. Az önálló üzemeltetés során a kódbázisod és a feladatok előzményei az általad ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek feladatonkénti díjak, kivéve az LLM szolgáltatód által felszámított költségeket.
A OpenHands főbb funkciói
Autonóm kód végrehajtás
Fájlokat olvas, kódot ír, parancsokat futtat, és iteratívan teszteli a kimenetet — mindezt egy elszigetelt konténer-sandboxban, munkamenetenként.
Többszolgáltatós LLM támogatás
Használja saját API kulcsát az OpenAI, Anthropic, Google vagy bármely OpenAI-kompatibilis végponthoz a beépített LiteLLM integráción keresztül.
Webböngészés és keresés
Böngésszen a dokumentációban, keressen az interneten, és kérjen le élő adatokat többlépéses kutatási és megvalósítási feladatok részeként.
GitHub integráció
Hitelesítés GitHub-bal, hogy az ügynök olvassa a tárolókat, hozzon létre ágakat, véglegesítsen változtatásokat és nyisson meg lekéréses kérelmeket autonóm módon.
Munkaterület fájlhozzáférés
Csatolja a projektkönyvtárát, hogy az ügynök olvassa és módosítsa a tényleges forrásfájljait minden kódolási munkamenet során.
Munkamenet-perzisztencia
A beszélgetési előzmények és az ügynök memóriája megmaradnak a munkamenetek között, így a hosszan tartó munka pontosan ott folytatható, ahol abbamaradt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenHands szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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