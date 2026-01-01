Telepítse a Silex-et egyetlen kattintással.
Open-source no-code vizuális weboldal-készítő, amely tiszta, hordozható HTML és CSS fájlokat hoz létre.
Válasszon VPS csomagot a Silex szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Silex
A Silex a Webflow nyílt forráskódú alternatívája. Ez egy vizuális, no-code weboldalkészítő, amely teljes egészében a böngészőben fut, és szabványos HTML és CSS fájlokat hoz létre.
Ellentétben a kereskedelmi weboldalkészítőkkel, amelyek a terveket és a tartalmat a saját platformjukra zárják, a Silex mindent egyszerű fájlként tárol a saját szerverén. Dinamikus tartalomhoz headless CMS-ekhez csatlakozik, integrálódik statikus oldalgenerátorokkal, mint például az 11ty, és bővítményrendszeren keresztül bővíthető.
A Silex saját üzemeltetése VPS-en korlátlan projektmunkaterületet biztosít a webdesignereknek és ügynökségeknek, fix szerverköltséggel. Nincsenek oldalankénti díjak, és nem függnek attól, hogy egy harmadik fél platformja online marad-e, vagy megfizethető-e.
A Silex főbb funkciói
Vizuális fogd és vidd szerkesztő
Készítsen oldalakat vizuálisan a GrapesJS-alapú szerkesztővel, komponensek, stílusok és elrendezési eszközök segítségével — nincs szükség HTML vagy CSS ismeretekre.
Statikus HTML kimenet
A Silex által készített minden weboldal tiszta, szabványos HTML és CSS – nincs futásidejű függősége, bármely tárhelyszolgáltatón fut, és teljesen hordozható.
CMS adatkötés
Csatlakoztassa az oldalterveket WordPress-hez (GraphQL), Strapi-hoz, Squidex-hez és egyéb headless CMS-ekhez, így a nem fejlesztők a design érintése nélkül frissíthetik a tartalmat.
Több webhelyes irányítópult
Korlátlan számú weboldal projekt kezelése egyetlen Silex példányból, egy munkaterületen rendszerezve ügynökségek és több ügyféllel rendelkező szabadúszók számára.
Plugin bővíthetőség
Bővítse a Silexet egyedi komponensekkel, adatcsatlakozókkal és harmadik féltől származó szolgáltatásintegrációkkal a plugin rendszeren keresztül, anélkül, hogy forkolná a magot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Silex szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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