A Silex a Webflow nyílt forráskódú alternatívája. Ez egy vizuális, no-code weboldalkészítő, amely teljes egészében a böngészőben fut, és szabványos HTML és CSS fájlokat hoz létre.

Ellentétben a kereskedelmi weboldalkészítőkkel, amelyek a terveket és a tartalmat a saját platformjukra zárják, a Silex mindent egyszerű fájlként tárol a saját szerverén. Dinamikus tartalomhoz headless CMS-ekhez csatlakozik, integrálódik statikus oldalgenerátorokkal, mint például az 11ty, és bővítményrendszeren keresztül bővíthető.

A Silex saját üzemeltetése VPS-en korlátlan projektmunkaterületet biztosít a webdesignereknek és ügynökségeknek, fix szerverköltséggel. Nincsenek oldalankénti díjak, és nem függnek attól, hogy egy harmadik fél platformja online marad-e, vagy megfizethető-e.