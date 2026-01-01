A Steel Browser egy nyílt forráskódú böngésző sandbox, amelyet AI ügynökök és automatizálási munkafolyamatok számára építettek. Egy felügyelt Chrome-példányt foglal magába egy REST és WebSocket API mögött, felfedve a teljes Chrome DevTools Protocolt. Ez lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy navigáljanak az oldalakon, űrlapokat töltsenek ki, képernyőképeket készítsenek és strukturált adatokat nyerjenek ki. Mindezt anélkül tehetik meg, hogy Puppeteer vagy Selenium sablonokkal kellene zsonglőrködniük.

A Steel saját üzemeltetése minden böngészési munkamenetet, süti tárolót és kinyert adatcsomagot a saját infrastruktúráján tartja. Ezzel elkerülhető a harmadik féltől származó böngészőfelhő használata. Elkerülheti a munkamenetenkénti díjszabást. Megőrzi az irányítást a proxyk és az észlelés elleni beállítások felett. Bármilyen AI ügynök keretrendszert – legyen az LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK vagy egyedi kód – csatlakoztathat ugyanahhoz a háttérrendszerhez.