Akár 69% kedvezmény a Steel Browser szolgáltatásra

Telepítse a Steel Browsert egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú böngésző API, amely teljes irányítást biztosít az AI ügynököknek egy valós Chrome példány felett webes automatizáláshoz és adatkinyeréshez.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Steel Browsert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Steel Browser szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Steel Browser

A Steel Browser egy nyílt forráskódú böngésző sandbox, amelyet AI ügynökök és automatizálási munkafolyamatok számára építettek. Egy felügyelt Chrome-példányt foglal magába egy REST és WebSocket API mögött, felfedve a teljes Chrome DevTools Protocolt. Ez lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy navigáljanak az oldalakon, űrlapokat töltsenek ki, képernyőképeket készítsenek és strukturált adatokat nyerjenek ki. Mindezt anélkül tehetik meg, hogy Puppeteer vagy Selenium sablonokkal kellene zsonglőrködniük.

A Steel saját üzemeltetése minden böngészési munkamenetet, süti tárolót és kinyert adatcsomagot a saját infrastruktúráján tartja. Ezzel elkerülhető a harmadik féltől származó böngészőfelhő használata. Elkerülheti a munkamenetenkénti díjszabást. Megőrzi az irányítást a proxyk és az észlelés elleni beállítások felett. Bármilyen AI ügynök keretrendszert – legyen az LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK vagy egyedi kód – csatlakoztathat ugyanahhoz a háttérrendszerhez.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Steel Browser főbb funkciói

Munkamenet-kezelés

Izolált böngészőmunkamenetek létrehozása, szüneteltetése, folytatása és megszüntetése egyetlen REST API-n keresztül, a sütik és a helyi tárhely hívások között megőrizve.

Teljes CDP hozzáférés

Közvetlenül csatlakozzon a Chrome DevTools Protocolhoz WebSocketen keresztül a finomhangolt vezérléshez Puppeteerrel, Playwrighttal vagy bármely CDP-kompatibilis klienssel.

Oldal Markdown és PDF-be

Beépített végpontok bármely renderelt oldalt tiszta Markdown, PDF vagy képernyőképekké alakítanak át, melyek betáplálhatók LLM kontextus ablakokba vagy dokumentum pipeline-okba.

Élő munkamenet hibakereső

A vizuális irányítópult valós időben streameli az összes munkamenetet, így láthatja, amit egy ügynök lát. Visszajátszhatja a műveleteket, és diagnosztizálhatja a hibákat anélkül, hogy újra futtatná a feladatokat.

Keretrendszer-független SDK-k

Hivatalos Python és Node SDK-k integrálhatók a LangChainbe, CrewAI-ba, OpenAI Agentsbe és egyedi veremekbe — válthat felhőalapú böngészőszolgáltatók között az ügynöklogika újraírása nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Steel Browser szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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