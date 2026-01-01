Telepítse a Steel Browsert egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú böngésző API, amely teljes irányítást biztosít az AI ügynököknek egy valós Chrome példány felett webes automatizáláshoz és adatkinyeréshez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Steel Browser
A Steel Browser egy nyílt forráskódú böngésző sandbox, amelyet AI ügynökök és automatizálási munkafolyamatok számára építettek. Egy felügyelt Chrome-példányt foglal magába egy REST és WebSocket API mögött, felfedve a teljes Chrome DevTools Protocolt. Ez lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy navigáljanak az oldalakon, űrlapokat töltsenek ki, képernyőképeket készítsenek és strukturált adatokat nyerjenek ki. Mindezt anélkül tehetik meg, hogy Puppeteer vagy Selenium sablonokkal kellene zsonglőrködniük.
A Steel saját üzemeltetése minden böngészési munkamenetet, süti tárolót és kinyert adatcsomagot a saját infrastruktúráján tartja. Ezzel elkerülhető a harmadik féltől származó böngészőfelhő használata. Elkerülheti a munkamenetenkénti díjszabást. Megőrzi az irányítást a proxyk és az észlelés elleni beállítások felett. Bármilyen AI ügynök keretrendszert – legyen az LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK vagy egyedi kód – csatlakoztathat ugyanahhoz a háttérrendszerhez.
A Steel Browser főbb funkciói
Munkamenet-kezelés
Izolált böngészőmunkamenetek létrehozása, szüneteltetése, folytatása és megszüntetése egyetlen REST API-n keresztül, a sütik és a helyi tárhely hívások között megőrizve.
Teljes CDP hozzáférés
Közvetlenül csatlakozzon a Chrome DevTools Protocolhoz WebSocketen keresztül a finomhangolt vezérléshez Puppeteerrel, Playwrighttal vagy bármely CDP-kompatibilis klienssel.
Oldal Markdown és PDF-be
Beépített végpontok bármely renderelt oldalt tiszta Markdown, PDF vagy képernyőképekké alakítanak át, melyek betáplálhatók LLM kontextus ablakokba vagy dokumentum pipeline-okba.
Élő munkamenet hibakereső
A vizuális irányítópult valós időben streameli az összes munkamenetet, így láthatja, amit egy ügynök lát. Visszajátszhatja a műveleteket, és diagnosztizálhatja a hibákat anélkül, hogy újra futtatná a feladatokat.
Keretrendszer-független SDK-k
Hivatalos Python és Node SDK-k integrálhatók a LangChainbe, CrewAI-ba, OpenAI Agentsbe és egyedi veremekbe — válthat felhőalapú böngészőszolgáltatók között az ügynöklogika újraírása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Steel Browser szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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