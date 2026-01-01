Telepítse Twenty egykattintásos telepítéssel.
Modern nyílt forráskódú CRM testreszabható adatmodellel, API-központú tervezéssel és rugalmas munkafolyamat-automatizálással.
Válasszon VPS csomagot a Twenty szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Twenty
A Twenty egy következő generációs nyílt forráskódú CRM, amely teljes kontrollt biztosít a fejlesztőcsapatoknak az ügyfélkapcsolati munkafolyamataik felett. A merev SaaS CRM-ekkel ellentétben a Twenty lehetővé teszi, hogy minden mezőt, objektumot és kapcsolatot testre szabjon. Ezáltal pontosan illeszkedik az üzleti folyamataihoz egy rugalmas adatmodell segítségével.
A Twenty VPS-en történő saját üzemeltetése privátan tartja az összes ügyféladatot, és megszünteti a felhasználónkénti licencdíjakat. API-first architektúrája révén bármilyen egyedi integráció vagy automatizálás lehetséges. Modern felülete felveszi a versenyt a kereskedelmi alternatívákkal, miközben teljes tulajdonjogot biztosít a CRM infrastruktúrája felett.
A Twenty főbb funkciói
Testreszabható adatmodell
Adjon hozzá egyéni objektumokat, mezőket és kapcsolatokat, az Ön pontos üzleti struktúrájához igazodva, anélkül, hogy háttérkódot írna.
API-központú tervezés
A teljes GraphQL és REST API lehetővé teszi, hogy a Twenty-t bármilyen külső eszközzel, automatizálási platformmal vagy egyedi alkalmazással integrálja.
Kanban és lista nézetek
Váltogasson a Kanban folyamatnézetek és a táblázatos listák között az ügyletek és kapcsolatok kezeléséhez olyan formátumban, amely illeszkedik a munkafolyamatához.
E-mail integráció
Csatlakoztassa a Gmailt vagy más e-mail szolgáltatókat, hogy a kommunikációkat automatikusan naplózza közvetlenül a kapcsolattartókhoz és ügyletekhez.
Nincsenek felhasználónkénti díjak
Az önálló üzemeltetés megszünteti az ismétlődő CRM licencköltségeket, ezáltal a Twenty költséghatékony a növekvő értékesítési csapatok számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Twenty szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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