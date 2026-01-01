A Twenty egy következő generációs nyílt forráskódú CRM, amely teljes kontrollt biztosít a fejlesztőcsapatoknak az ügyfélkapcsolati munkafolyamataik felett. A merev SaaS CRM-ekkel ellentétben a Twenty lehetővé teszi, hogy minden mezőt, objektumot és kapcsolatot testre szabjon. Ezáltal pontosan illeszkedik az üzleti folyamataihoz egy rugalmas adatmodell segítségével.

A Twenty VPS-en történő saját üzemeltetése privátan tartja az összes ügyféladatot, és megszünteti a felhasználónkénti licencdíjakat. API-first architektúrája révén bármilyen egyedi integráció vagy automatizálás lehetséges. Modern felülete felveszi a versenyt a kereskedelmi alternatívákkal, miközben teljes tulajdonjogot biztosít a CRM infrastruktúrája felett.