Akár 69% kedvezmény a Twenty szolgáltatásra

Telepítse Twenty egykattintásos telepítéssel.

Modern nyílt forráskódú CRM testreszabható adatmodellel, API-központú tervezéssel és rugalmas munkafolyamat-automatizálással.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse Twenty egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Twenty szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Twenty

A Twenty egy következő generációs nyílt forráskódú CRM, amely teljes kontrollt biztosít a fejlesztőcsapatoknak az ügyfélkapcsolati munkafolyamataik felett. A merev SaaS CRM-ekkel ellentétben a Twenty lehetővé teszi, hogy minden mezőt, objektumot és kapcsolatot testre szabjon. Ezáltal pontosan illeszkedik az üzleti folyamataihoz egy rugalmas adatmodell segítségével.

A Twenty VPS-en történő saját üzemeltetése privátan tartja az összes ügyféladatot, és megszünteti a felhasználónkénti licencdíjakat. API-first architektúrája révén bármilyen egyedi integráció vagy automatizálás lehetséges. Modern felülete felveszi a versenyt a kereskedelmi alternatívákkal, miközben teljes tulajdonjogot biztosít a CRM infrastruktúrája felett.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Twenty főbb funkciói

Testreszabható adatmodell

Adjon hozzá egyéni objektumokat, mezőket és kapcsolatokat, az Ön pontos üzleti struktúrájához igazodva, anélkül, hogy háttérkódot írna.

API-központú tervezés

A teljes GraphQL és REST API lehetővé teszi, hogy a Twenty-t bármilyen külső eszközzel, automatizálási platformmal vagy egyedi alkalmazással integrálja.

Kanban és lista nézetek

Váltogasson a Kanban folyamatnézetek és a táblázatos listák között az ügyletek és kapcsolatok kezeléséhez olyan formátumban, amely illeszkedik a munkafolyamatához.

E-mail integráció

Csatlakoztassa a Gmailt vagy más e-mail szolgáltatókat, hogy a kommunikációkat automatikusan naplózza közvetlenül a kapcsolattartókhoz és ügyletekhez.

Nincsenek felhasználónkénti díjak

Az önálló üzemeltetés megszünteti az ismétlődő CRM licencköltségeket, ezáltal a Twenty költséghatékony a növekvő értékesítési csapatok számára.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Twenty szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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