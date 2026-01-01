Az Apache StreamPark egy felső szintű Apache projekt, amely egyesíti az Apache Flinkre és Apache Sparkra épülő valós idejű adatfolyam-feldolgozó alkalmazások teljes életciklusát.

Kombinálja a fejlesztő-központú keretrendszert, amely előre elkészített API-kat és csatlakozókat tartalmaz. Ehhez egy felhőnatív operációs konzolt párosít, amely egyetlen webes UI-ról teszi lehetővé a streaming feladatok fordítását, telepítését, felügyeletét és skálázását.

A StreamPark saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a Flink feladat-artefaktumokat, a telepítési előzményeket és az operatív metaadatokat. Ezáltal megszűnik egy külön adatfolyam-feldolgozó vezérlősík hyperscaleren történő futtatásának költsége és bonyolultsága.