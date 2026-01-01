Telepítse az Apache StreamParkot egyetlen kattintással.
Egyablakos streaming alkalmazásfejlesztési keretrendszer és felhőnatív valós idejű számítási platform az Apache Flink és Spark számára.
Válasszon VPS csomagot a Apache StreamPark szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache StreamPark
Az Apache StreamPark egy felső szintű Apache projekt, amely egyesíti az Apache Flinkre és Apache Sparkra épülő valós idejű adatfolyam-feldolgozó alkalmazások teljes életciklusát.
Kombinálja a fejlesztő-központú keretrendszert, amely előre elkészített API-kat és csatlakozókat tartalmaz. Ehhez egy felhőnatív operációs konzolt párosít, amely egyetlen webes UI-ról teszi lehetővé a streaming feladatok fordítását, telepítését, felügyeletét és skálázását.
A StreamPark saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a Flink feladat-artefaktumokat, a telepítési előzményeket és az operatív metaadatokat. Ezáltal megszűnik egy külön adatfolyam-feldolgozó vezérlősík hyperscaleren történő futtatásának költsége és bonyolultsága.
A Apache StreamPark főbb funkciói
Flink és Spark egységesítve
Fejlesszen, telepítsen és üzemeltessen Apache Flink és Apache Spark streaming feladatokat egyetlen konzolról, többverziós futásidejű támogatással.
Böngészőbeli feladatkészítés
Írjon Flink SQL és JAR-alapú alkalmazásokat egy webes szerkesztőben, szintaxiskiemeléssel, függőségkezeléssel és verzióelőzményekkel.
Egykattintásos telepítés
Feladatokat indíthat Standalone, Hadoop 2.x/3.x-en futó YARN, vagy Kubernetes fürtökre közvetlenül a platformról, anélkül, hogy elhagyná a böngészőt.
Beépített felügyelet
Futó feladatok, ellenőrzőpontok, mentési pontok és hibaesemények nyomon követése valós idejű állapotjelző panelekkel és riasztási integrációkkal.
Gazdag csatlakozó ökoszisztéma
Gyorsabban szállítson előre elkészített csatlakozókkal Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse és más big data és ML rendszerekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache StreamPark szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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