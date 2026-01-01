Telepítse a Windmillt egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú fejlesztői platform, amely szkripteket alakít át belső eszközökké, ütemezett munkafolyamatokká és automatikusan generált felhasználói felületekké.
Válasszon VPS csomagot a Windmill szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Windmill
A Windmill egy nyílt forráskódú fejlesztői platform, amely a Python, TypeScript, Go, Bash és SQL nyelven írt szkripteket belső eszközökké alakítja át. Ezek az eszközök automatikusan generált webes felhasználói felületekkel, ütemezhető munkafolyamatokkal és hívható REST API-kkal rendelkeznek. Megszünteti az adminisztrációs panelek és belső irányítópultok építésének sablonos munkáját azzal, hogy közvetlenül a szkriptaláírásokból generál felületeket.
A Windmill VPS-en történő saját üzemeltetése az összes belső eszköz kódját és adatát az infrastruktúráján belül tartja. A mellékelt worker szolgáltatás izolált környezetekben hajtja végre a feladatokat. A PostgreSQL tárolja a munkafolyamatok állapotát és futási előzményeit. Egy titokkezelő kezeli az API kulcsokat és hitelesítő adatokat anélkül, hogy azokat a szkriptekbe kódolná.
A Windmill főbb funkciói
Többnyelvű szkriptek
Automatizálásokat írhat Python, TypeScript, Go, Bash vagy SQL nyelven – a Windmill kezeli a végrehajtást, a függőségeket és a homokozót.
Automatikusan generált UIs
A Windmill automatikusan generál webes űrlapokat és felhasználói felületeket szkript paramétertípusokból, így a nem fejlesztők is futtathatnak eszközöket kód nélkül.
Munkafolyamat-készítő
Láncolja össze a szkripteket többlépéses munkafolyamatokká feltételes elágazásokkal, ciklusokkal és párhuzamos végrehajtással vizuális DAG szerkesztővel.
Cron ütemező
Futtasson szkripteket és munkafolyamatokat cron ütemezések vagy eseményindítók alapján, anélkül, hogy külön cron infrastruktúrát kellene kezelnie.
Titkok kezelése
Tárolja az API kulcsokat, jelszavakat és tokeneket titkosított változókként, amelyek szkriptek számára hozzáférhetők anélkül, hogy beágyazná őket a kódba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Windmill szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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