A Windmill egy nyílt forráskódú fejlesztői platform, amely a Python, TypeScript, Go, Bash és SQL nyelven írt szkripteket belső eszközökké alakítja át. Ezek az eszközök automatikusan generált webes felhasználói felületekkel, ütemezhető munkafolyamatokkal és hívható REST API-kkal rendelkeznek. Megszünteti az adminisztrációs panelek és belső irányítópultok építésének sablonos munkáját azzal, hogy közvetlenül a szkriptaláírásokból generál felületeket.

A Windmill VPS-en történő saját üzemeltetése az összes belső eszköz kódját és adatát az infrastruktúráján belül tartja. A mellékelt worker szolgáltatás izolált környezetekben hajtja végre a feladatokat. A PostgreSQL tárolja a munkafolyamatok állapotát és futási előzményeit. Egy titokkezelő kezeli az API kulcsokat és hitelesítő adatokat anélkül, hogy azokat a szkriptekbe kódolná.