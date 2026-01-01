Telepítse a nopCommerce-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú ASP.NET e-kereskedelmi platform, amely több ezer online áruházat működtet teljes funkcionalitású adminisztrációs panellel és több mint 1 700 piactéri bővítménnyel.
Válasszon VPS csomagot a nopCommerce szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a nopCommerce
A nopCommerce a világ leggyakrabban letöltött .NET-alapú e-kereskedelmi platformja. Vállalkozások ezrei bíznak benne, hogy bármilyen méretű online áruházat működtessenek. Az ASP.NET Core-ra épülve egy teljes funkcionalitású admin panelt biztosít a termékek, rendelések, ügyfelek, kedvezmények és szállítás kezeléséhez. Alapértelmezetten támogatja a PostgreSQL, MySQL és Microsoft SQL Server adatbázisokat.
A platform nyílt architektúrája több ezer bővítményt és témát támogat a nopCommerce piactérről. Ez lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy bővítsék áruházaikat az alapvető kód módosítása nélkül. A saját VPS-en történő önálló tárhelyszolgáltatás nulla tranzakciós díjat jelent. Teljes ellenőrzést biztosít az ügyféladatok felett, és nincs értékesítésenkénti díj a bevétel volumenétől függetlenül.
A nopCommerce főbb funkciói
Teljes admin panel
Kezelheti a termékeket, kategóriákat, megrendeléseket, ügyfeleket, kedvezményeket és szállítási szabályokat egyetlen átfogó adminisztrációs felületről.
Több boltos támogatás
Futtasson több független webáruházat egyetlen nopCommerce telepítésből, mindegyik saját katalógussal, árazással és témával.
Piactéri bővítmény ökoszisztéma
Bővítse üzletét fizetési átjárókkal, szállítmányozókkal, ERP integrációkkal és egyedi témákkal több mint 1 700 piactéri bővítményből.
Nemzetközi értékesítés
A beépített többpénznemes, többnyelvű és adókezelés egyszerűvé teszi az eladást az ügyfeleknek bármely országban.
SEO- és marketing eszközök
Beépített SEO funkciók, elhagyott kosár visszaszerzése, hűségpontok és promóciós árképzési eszközök generálnak forgalmat és ismételt vásárlásokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a nopCommerce szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
AureusERP
Nyílt forráskódú ERP platform, amely lefedi a pénzügyet, HR-t, készletgazdálkodást, értékesítést és CRM-et