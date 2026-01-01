Akár 69% kedvezmény a nopCommerce szolgáltatásra

Telepítse a nopCommerce-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú ASP.NET e-kereskedelmi platform, amely több ezer online áruházat működtet teljes funkcionalitású adminisztrációs panellel és több mint 1 700 piactéri bővítménnyel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a nopCommerce-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a nopCommerce szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a nopCommerce

A nopCommerce a világ leggyakrabban letöltött .NET-alapú e-kereskedelmi platformja. Vállalkozások ezrei bíznak benne, hogy bármilyen méretű online áruházat működtessenek. Az ASP.NET Core-ra épülve egy teljes funkcionalitású admin panelt biztosít a termékek, rendelések, ügyfelek, kedvezmények és szállítás kezeléséhez. Alapértelmezetten támogatja a PostgreSQL, MySQL és Microsoft SQL Server adatbázisokat.

A platform nyílt architektúrája több ezer bővítményt és témát támogat a nopCommerce piactérről. Ez lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy bővítsék áruházaikat az alapvető kód módosítása nélkül. A saját VPS-en történő önálló tárhelyszolgáltatás nulla tranzakciós díjat jelent. Teljes ellenőrzést biztosít az ügyféladatok felett, és nincs értékesítésenkénti díj a bevétel volumenétől függetlenül.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A nopCommerce főbb funkciói

Teljes admin panel

Kezelheti a termékeket, kategóriákat, megrendeléseket, ügyfeleket, kedvezményeket és szállítási szabályokat egyetlen átfogó adminisztrációs felületről.

Több boltos támogatás

Futtasson több független webáruházat egyetlen nopCommerce telepítésből, mindegyik saját katalógussal, árazással és témával.

Piactéri bővítmény ökoszisztéma

Bővítse üzletét fizetési átjárókkal, szállítmányozókkal, ERP integrációkkal és egyedi témákkal több mint 1 700 piactéri bővítményből.

Nemzetközi értékesítés

A beépített többpénznemes, többnyelvű és adókezelés egyszerűvé teszi az eladást az ügyfeleknek bármely országban.

SEO- és marketing eszközök

Beépített SEO funkciók, elhagyott kosár visszaszerzése, hűségpontok és promóciós árképzési eszközök generálnak forgalmat és ismételt vásárlásokat.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a nopCommerce szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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