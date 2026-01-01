A nopCommerce a világ leggyakrabban letöltött .NET-alapú e-kereskedelmi platformja. Vállalkozások ezrei bíznak benne, hogy bármilyen méretű online áruházat működtessenek. Az ASP.NET Core-ra épülve egy teljes funkcionalitású admin panelt biztosít a termékek, rendelések, ügyfelek, kedvezmények és szállítás kezeléséhez. Alapértelmezetten támogatja a PostgreSQL, MySQL és Microsoft SQL Server adatbázisokat.

A platform nyílt architektúrája több ezer bővítményt és témát támogat a nopCommerce piactérről. Ez lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy bővítsék áruházaikat az alapvető kód módosítása nélkül. A saját VPS-en történő önálló tárhelyszolgáltatás nulla tranzakciós díjat jelent. Teljes ellenőrzést biztosít az ügyféladatok felett, és nincs értékesítésenkénti díj a bevétel volumenétől függetlenül.