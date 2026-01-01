A MindsDB egy nyílt forráskódú AI platform, amely a gépi tanulást közvetlenül a meglévő adatbázis-infrastruktúrájába integrálja SQL-en keresztül. Külön ML pipeline-ok építése helyett szabványos SQL szintaxissal hozhat létre, taníthat be és kérdezhet le prediktív modelleket a PostgreSQL, MySQL vagy MongoDB adataihoz. Támogatja az AutoML-t, az idősor-előrejelzést, a klasszifikációt, valamint az integrációkat az OpenAI-jal, a Hugging Face-szel és más AI szolgáltatókkal.

A MindsDB saját VPS-en történő telepítése a betanítási adatokat és a modell-artefaktumokat az infrastruktúráján belül tartja, valamint dedikált erőforrásokat biztosít a modell betanításához. Ezzel megszünteti a predikciónkénti felhőalapú költségeket, így az AI hozzáférhetővé válik az adatelemző csapatok számára, előre látható, fix költséggel.