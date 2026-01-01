Telepítse a MindsDB-t egy kattintásos telepítéssel.
AI platform, amely lehetővé teszi, hogy gépi tanulási modelleket építsen és lekérdezzen az adatbázisaiból standard SQL használatával.
Válasszon VPS csomagot a MindsDB szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MindsDB
A MindsDB egy nyílt forráskódú AI platform, amely a gépi tanulást közvetlenül a meglévő adatbázis-infrastruktúrájába integrálja SQL-en keresztül. Külön ML pipeline-ok építése helyett szabványos SQL szintaxissal hozhat létre, taníthat be és kérdezhet le prediktív modelleket a PostgreSQL, MySQL vagy MongoDB adataihoz. Támogatja az AutoML-t, az idősor-előrejelzést, a klasszifikációt, valamint az integrációkat az OpenAI-jal, a Hugging Face-szel és más AI szolgáltatókkal.
A MindsDB saját VPS-en történő telepítése a betanítási adatokat és a modell-artefaktumokat az infrastruktúráján belül tartja, valamint dedikált erőforrásokat biztosít a modell betanításához. Ezzel megszünteti a predikciónkénti felhőalapú költségeket, így az AI hozzáférhetővé válik az adatelemző csapatok számára, előre látható, fix költséggel.
A MindsDB főbb funkciói
SQL-alapú ML
Hozzon létre és kérdezzen le gépi tanulási modelleket szabványos SQL-lel — nincs szükség Python keretrendszerekre vagy különálló ML folyamatokra.
AutoML motor
Automatizált jellemzőmérnökség és modellválasztás csökkenti a pontos prediktív modellek üzembe helyezéséhez szükséges szakértelmet.
Több adatbázis támogatás
Csatlakozzon PostgreSQL-hez, MySQL-hez, MongoDB-hez és még sok máshoz, hogy közvetlenül a meglévő éles adatai alapján taníthassa be a modelleket.
AI Modell Integrációk
Integrálja az OpenAI-t, a Hugging Face-t és más szolgáltatókat, hogy GPT-alapú NLP-t és egyedi AI képességeket adjon hozzá SQL-en keresztül.
Idősoros előrejelzés
Építsen kereslet-előrejelzési, anomáliaészlelési és készlet-előrejelzési modelleket speciális ML-ismeretek nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MindsDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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