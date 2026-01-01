A draw.io (diagrams.net) egy ingyenes, nyílt forráskódú diagramkészítő eszköz, amelyet mérnökök, építészek és üzleti elemzők milliói használnak. Számos diagramtípust támogat – folyamatábrákat, UML osztálydiagramokat, entitás-kapcsolati diagramokat, hálózati és infrastruktúra-térképeket, BPMN munkafolyamatokat és még sok mást – mindezt egy kifinomult, böngészőalapú szerkesztőből.

A draw.io saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy minden diagramadat az Ön infrastruktúráján belül marad. A rendszer nem küld fájlokat külső szerverekre. Ezért ez az alapértelmezett választás a szabályozott iparágakban működő csapatok vagy a szigorú adatelhelyezési követelményekkel rendelkezők számára. A Docker image állapotmentes és könnyű, adatbázis-függőségek nélkül.