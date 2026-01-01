Telepítse a draw.io-t egyetlen kattintással.
Ingyenes, nyílt forráskódú diagramkészítő alkalmazás folyamatábrák, hálózati diagramok, UML és architektúra-vizualizációk létrehozására — teljesen saját üzemeltetésű.
Válasszon VPS csomagot a draw.io szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a draw.io
A draw.io (diagrams.net) egy ingyenes, nyílt forráskódú diagramkészítő eszköz, amelyet mérnökök, építészek és üzleti elemzők milliói használnak. Számos diagramtípust támogat – folyamatábrákat, UML osztálydiagramokat, entitás-kapcsolati diagramokat, hálózati és infrastruktúra-térképeket, BPMN munkafolyamatokat és még sok mást – mindezt egy kifinomult, böngészőalapú szerkesztőből.
A draw.io saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy minden diagramadat az Ön infrastruktúráján belül marad. A rendszer nem küld fájlokat külső szerverekre. Ezért ez az alapértelmezett választás a szabályozott iparágakban működő csapatok vagy a szigorú adatelhelyezési követelményekkel rendelkezők számára. A Docker image állapotmentes és könnyű, adatbázis-függőségek nélkül.
A draw.io főbb funkciói
Nulla külső függőség
A draw.io egyetlen állapotmentes konténerként fut, adatbázis nélkül — a diagramadatok soha nem hagyják el a szerverét.
Átfogó diagram támogatás
Létrehozhat folyamatábrákat, UML-t, ER diagramokat, hálózati térképeket, BPMN munkafolyamatokat és drótvázakat egyetlen egységes szerkesztőből.
Felhőtárhely integrációk
Csatlakoztassa a Google Drive-hoz, a Microsoft OneDrive-hoz és a GitLab-hoz, hogy tárolja és verziózza a diagramokat a meglévő fájljai mellé.
Szerveroldali exportálás
Diagramok exportálása PDF, PNG, SVG és Visio (.vsdx) formátumokba közvetlenül a szerveren, kliensoldali feldolgozás nélkül.
Offline-képes szerkesztő
Teljesen offline működik, ha hozzáfűzi a
?offline=1 paramétert az URL-hez — ideális légmentesen elzárt vagy korlátozott környezetekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a draw.io szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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