A Jelly-Clipper egy nyílt forráskódú webes kiegészítője a Jellyfinnek, amely a média könyvtárában lévő bármely pillanatot megosztható klippé alakítja. Illesszen be egy Jellyfin videó URL-t, válasszon ki egy kezdő és végpontot. A Jelly-Clipper ezután egy állandó klipet hoz létre. Ez a klip a könyvtára mellett tárolódik, és minden hitelesített Jellyfin felhasználó számára elérhető az Ön példányán.

A Jelly-Clipper saját üzemeltetése egy VPS-en történik. Ezáltal a klipek, a letöltött forrásfájlok és az SQLite adatbázis az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek harmadik féltől származó feltöltések, sem nyilvános megosztási szolgáltatások. Egy ütemezett cron job automatikusan visszanyeri a tárhelyet. Ezt úgy teszi, hogy törli a gyorsítótárazott eredeti fájlokat, amelyek régebbiek, mint a megőrzési időszak.