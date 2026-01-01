Telepítse a Jelly-Clipper-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett kísérő alkalmazás Jellyfinhez, amely videóklipeket hoz létre, oszt meg és kezel a média könyvtárából.
Válasszon VPS csomagot a Jelly-Clipper szolgáltatáshoz
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Erre jó a Jelly-Clipper
A Jelly-Clipper egy nyílt forráskódú webes kiegészítője a Jellyfinnek, amely a média könyvtárában lévő bármely pillanatot megosztható klippé alakítja. Illesszen be egy Jellyfin videó URL-t, válasszon ki egy kezdő és végpontot. A Jelly-Clipper ezután egy állandó klipet hoz létre. Ez a klip a könyvtára mellett tárolódik, és minden hitelesített Jellyfin felhasználó számára elérhető az Ön példányán.
A Jelly-Clipper saját üzemeltetése egy VPS-en történik. Ezáltal a klipek, a letöltött forrásfájlok és az SQLite adatbázis az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek harmadik féltől származó feltöltések, sem nyilvános megosztási szolgáltatások. Egy ütemezett cron job automatikusan visszanyeri a tárhelyet. Ezt úgy teszi, hogy törli a gyorsítótárazott eredeti fájlokat, amelyek régebbiek, mint a megőrzési időszak.
A Jelly-Clipper főbb funkciói
URL-alapú kivágás
Illesszen be egy Jellyfin videó URL-t, és határozza meg a kezdő és befejező időbélyegeket egy klip generálásához anélkül, hogy elhagyná a böngészőt.
Jellyfin hitelesítés
Újra felhasználja a Jellyfin felhasználói fiókokat, így csak a Jellyfin példányod tagjai tekinthetnek meg, hozhatnak létre vagy kezelhetnek klipeket.
Állandó klipkönyvtár
A mentett klipek korlátlan ideig megmaradnak minden felhasználói profilban, megosztható linkekkel, amelyek az instancia többi része számára is elérhetők.
Okos helyi lejátszás
Érzékeli, ha az eredeti médiafájl helyileg elérhető, és közvetlenül lejátssza, hogy elkerülje a felesleges letöltéseket vagy átkódolásokat.
Automatizált tisztítás
Egy konfigurálható cron job eltávolítja a letöltött forrásfájlokat egy megőrzési időszak után, így a videók mennyisége ellenőrzés alatt marad.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jelly-Clipper szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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