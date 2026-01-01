Telepítse a Gotify-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett push értesítési szerver egyszerű REST API-val és valós idejű WebSocket kézbesítéssel.
Válasszon VPS csomagot a Gotify szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gotify
A Gotify egy könnyű, nyílt forráskódú push értesítési szerver, amely lehetővé teszi üzenetek küldését és fogadását valós időben. Egy egyszerű REST API megkönnyíti az értesítések integrálását szkriptekből, felügyeleti eszközökből, cron feladatokból és alkalmazásokból. Ehhez nem kell a Firebase-re, a Pushoverre vagy más külső szolgáltatásra támaszkodni. Több kliensalkalmazást is támogat, és forrás szerint, prioritási szintekkel rendezi az értesítéseket.
A Gotify saját szerveren való üzemeltetése minden értesítési adatot a saját VPS-én tart, garantálva a magánélet védelmét és a rendelkezésre állást. Minimális erőforrásigénye azt jelenti, hogy kényelmesen fut más alkalmazások mellett, anélkül, hogy memóriáért vagy CPU-ért versengene.
A Gotify főbb funkciói
Egyszerű REST API
Értesítéseket küldhet bármilyen szkriptből vagy alkalmazásból egyetlen HTTP POST kéréssel — nincs szükség SDK-ra és nincs bonyolult beállítás.
Valós idejű WebSockets
Az üzenetek azonnal eljutnak a csatlakoztatott kliensekhez WebSocketen keresztül, így az értesítések azonnal megjelennek az eszközein, amint elküldik őket.
Android és Web kliensek
Értesítéseket kaphat Android eszközökön a hivatalos alkalmazással, vagy figyelheti az üzeneteket bármely böngészőben a beépített webes UI-n keresztül.
Többalkalmazásos Támogatás
Rendszerezze az értesítéseket forrásalkalmazás szerint, külön tokenekkel és prioritási szintekkel, világosan elkülönítve a felügyeleti riasztásokat, biztonsági mentéseket és CI eseményeket.
Plugin bővíthetőség
A Gotify bővítése közösségi bővítményekkel új értesítési források, továbbítási szabályok és egyedi integrációk hozzáadásához, az alapszerver módosítása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gotify szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
Buzz
Saját üzemeltetésű munkaterület, ahol emberek és AI ügynökök ugyanazokat a helyiségeket osztják meg.