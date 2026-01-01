A Gotify egy könnyű, nyílt forráskódú push értesítési szerver, amely lehetővé teszi üzenetek küldését és fogadását valós időben. Egy egyszerű REST API megkönnyíti az értesítések integrálását szkriptekből, felügyeleti eszközökből, cron feladatokból és alkalmazásokból. Ehhez nem kell a Firebase-re, a Pushoverre vagy más külső szolgáltatásra támaszkodni. Több kliensalkalmazást is támogat, és forrás szerint, prioritási szintekkel rendezi az értesítéseket.

A Gotify saját szerveren való üzemeltetése minden értesítési adatot a saját VPS-én tart, garantálva a magánélet védelmét és a rendelkezésre állást. Minimális erőforrásigénye azt jelenti, hogy kényelmesen fut más alkalmazások mellett, anélkül, hogy memóriáért vagy CPU-ért versengene.