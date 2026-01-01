Az ImmuDB egy nyílt forráskódú, megváltoztathatatlan adatbázis, Go nyelven írva, amely megőrzi az összes adatváltozás teljes előzményét. Minden írás kriptográfiailag ellenőrzött, így lehetetlen a rekordokat észrevétlenül módosítani vagy törölni – ezáltal alapértelmezés szerint manipulációbiztos auditnaplót biztosít.

Önálló szerverként telepíthető, az ImmuDB támogatja a kulcs-érték, SQL és dokumentum adatmodelleket. Beépített webkonzollal érkezik az adatok böngészéséhez és a felhasználók kezeléséhez. Az önálló üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít az érzékeny auditnaplók, megfelelőségi nyilvántartások és tranzakciós előzmények felett, saját infrastruktúráján, külső függőségek nélkül.