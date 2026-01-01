Telepítse az ImmuDB-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Megváltoztathatatlan, manipulációbiztos adatbázis kriptográfiai ellenőrzéssel az ellenőrizhető adatintegritásért.
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Erre jó a ImmuDB
Az ImmuDB egy nyílt forráskódú, megváltoztathatatlan adatbázis, Go nyelven írva, amely megőrzi az összes adatváltozás teljes előzményét. Minden írás kriptográfiailag ellenőrzött, így lehetetlen a rekordokat észrevétlenül módosítani vagy törölni – ezáltal alapértelmezés szerint manipulációbiztos auditnaplót biztosít.
Önálló szerverként telepíthető, az ImmuDB támogatja a kulcs-érték, SQL és dokumentum adatmodelleket. Beépített webkonzollal érkezik az adatok böngészéséhez és a felhasználók kezeléséhez. Az önálló üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít az érzékeny auditnaplók, megfelelőségi nyilvántartások és tranzakciós előzmények felett, saját infrastruktúráján, külső függőségek nélkül.
A ImmuDB főbb funkciói
Manipulációbiztos tárolás
A kriptográfiai hash-ek minden rekordot összekapcsolnak, így az ügyfelek vagy auditorok azonnal észlelhetnek bármilyen módosítást vagy törlést.
Többmodelles támogatás
Lekérdezheti az adatokat kulcs-érték, SQL vagy dokumentum interfészek segítségével – mindegyik ugyanazt a változatlan tárolómotort használja, séma migrációk nélkül a modellek között.
Beépített web konzol
Egy integrált webes felhasználói felület a 8080-as porton lehetővé teszi, hogy adatbázisokat fedezzen fel, SQL lekérdezéseket futtasson és felhasználókat kezeljen további eszközök telepítése nélkül.
Kriptográfiai ellenőrzés
Az ügyfelek önállóan ellenőrizhetik bármely általuk olvasott érték integritását Merkle-fa bizonyítékok segítségével, így nincs szükség a szerver vakon való megbízására.
Teljes ellenőrzési előzmények
Minden kulcs összes verziója véglegesen megmarad, ezzel biztosítva a megfelelőségi csapatok és auditorok számára egy teljes, ellenőrizhető felügyeleti láncot minden adatponthoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ImmuDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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