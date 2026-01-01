A Home Gallery egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű webgaléria személyes fotó- és videóarchívumokhoz.

Indexeli a médiát a lemezen, kinyeri az EXIF metaadatokat, és több felbontású előnézeteket generál. Gyors, végtelen görgetésű böngészési élményt nyújt. Ez telefonon, táblagépen vagy asztali számítógépen egyaránt jól működik, anélkül, hogy bármit is feltöltene egy harmadik fél felhőszolgáltatásába.

Ami megkülönbözteti, az a tartalomérzékeny felfedezés. A Home Gallery TensorFlow modelleket használ minden fénykép beágyazására a hasonló képek kereséséhez. Arcfelismerést futtat, így személyek szerint böngészhet. A GPS koordinátákat pedig olvasható helynevekké fordítja vissza. Az eredeti fájlok érintetlenek maradnak. Az előnézetek elkészítése után akár offline is áthelyezhetők. Így jól alkalmazható több meghajtót átfogó, hosszú távú archívumokhoz.