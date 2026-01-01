Telepítse a Home Gallery-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, böngészőalapú fotó- és videógaléria, hasonló képek keresésével, arcfelismeréssel és földrajzi helymeghatározással.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Home Gallery
A Home Gallery egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű webgaléria személyes fotó- és videóarchívumokhoz.
Indexeli a médiát a lemezen, kinyeri az EXIF metaadatokat, és több felbontású előnézeteket generál. Gyors, végtelen görgetésű böngészési élményt nyújt. Ez telefonon, táblagépen vagy asztali számítógépen egyaránt jól működik, anélkül, hogy bármit is feltöltene egy harmadik fél felhőszolgáltatásába.
Ami megkülönbözteti, az a tartalomérzékeny felfedezés. A Home Gallery TensorFlow modelleket használ minden fénykép beágyazására a hasonló képek kereséséhez. Arcfelismerést futtat, így személyek szerint böngészhet. A GPS koordinátákat pedig olvasható helynevekké fordítja vissza. Az eredeti fájlok érintetlenek maradnak. Az előnézetek elkészítése után akár offline is áthelyezhetők. Így jól alkalmazható több meghajtót átfogó, hosszú távú archívumokhoz.
A Home Gallery főbb funkciói
Hasonló képkeresés
Válasszon ki bármilyen fényképet, és keressen vizuálisan hasonló felvételeket a teljes archívumban. Találja meg az összes naplementét, tengerpartot vagy háziállat képet manuális címkézés nélkül.
Arcfelismerés
A rendszer automatikusan felismeri és csoportosítja az arcokat, így egy személy összes fényképének böngészése egyetlen kattintás, nem pedig címkék szerinti fáradságos feladat.
Földrajzi fordított keresés
Az EXIF-ben lévő GPS koordináták ország-, város- és helyneveket eredményeznek, így a galéria kereshető térképpé válik arról, hogy hol készült minden fénykép.
Kifejező lekérdezési nyelv
Szűrje a könyvtárat „és”, „vagy” és „nem” operátorokkal a címkék, dátumok, helyek, arcok és kamera metaadatok alapján, hogy pontos mentett nézeteket hozzon létre.
Offline forrás támogatás
Az előnézetek kinyerése után az eredeti lemez offline maradhat — ideális olyan archívumokhoz, melyek külső meghajtókon vannak, és nem mindig csatoltak.
PWA mobilgaléria
A telepíthető progresszív webalkalmazás alkalmazásszerű böngészési élményt biztosít telefonokon és táblagépeken natív telepítés vagy alkalmazásbolt nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Home Gallery szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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