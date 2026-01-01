A Pelican Panel a Pterodactyl közösség által vezérelt elágazása és modernizációja. A legújabb Laravel és Filament stackre írták át, hogy gyorsabb adminisztrációs élményt, beépített webes telepítőt és egy plugin rendszert biztosítson. Ez lehetővé teszi a panel bővítését a kódalap forkolása nélkül. Minden játékszerver saját, izolált Docker konténerben kerül kiépítésre a kísérő Wings démonon keresztül. Ezáltal az erőforrások elkülönítettek maradnak, és a gazdagép biztonságos.

A Pelican saját üzemeltetése megszünteti a felügyelt játéktárhely szerverenkénti díjait. Emellett teljes ellenőrzést biztosít az üzemeltetőknek a brandelés, hitelesítés, eggs és adatbázis-tárolás felett. Ez az üzembe helyezés a Panelt a MariaDB-vel és a Redis-szel együtt szállítja. A Wings-et külön kell telepíteni minden olyan csomóponton, amely játékszervereket futtat.