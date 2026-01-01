Telepítse a Pelican Panelt egyetlen kattintással.
Modern nyílt forráskódú játékszerver-kezelő panel és a Pterodactyl utódja, gyors telepítésre és intuitív adminisztrációra tervezve.
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Erre jó a Pelican Panel
A Pelican Panel a Pterodactyl közösség által vezérelt elágazása és modernizációja. A legújabb Laravel és Filament stackre írták át, hogy gyorsabb adminisztrációs élményt, beépített webes telepítőt és egy plugin rendszert biztosítson. Ez lehetővé teszi a panel bővítését a kódalap forkolása nélkül. Minden játékszerver saját, izolált Docker konténerben kerül kiépítésre a kísérő Wings démonon keresztül. Ezáltal az erőforrások elkülönítettek maradnak, és a gazdagép biztonságos.
A Pelican saját üzemeltetése megszünteti a felügyelt játéktárhely szerverenkénti díjait. Emellett teljes ellenőrzést biztosít az üzemeltetőknek a brandelés, hitelesítés, eggs és adatbázis-tárolás felett. Ez az üzembe helyezés a Panelt a MariaDB-vel és a Redis-szel együtt szállítja. A Wings-et külön kell telepíteni minden olyan csomóponton, amely játékszervereket futtat.
A Pelican Panel főbb funkciói
Első indítású webtelepítő
A vezetett, böngészőalapú telepítő végigvezet az adatbázis beállításán és a rendszergazda létrehozásán az első látogatáskor — nincs szükség shell hozzáférésre.
Docker szerver izoláció
Játékszerverek dedikált konténerekben futnak, melyeket a Wings démon felügyel, megakadályozva az erőforrás-versengést és korlátozva a károk terjedését, ha egy szervert feltörnek.
Plugin rendszer
A natív bővítménybetöltő lehetővé teszi az adminisztrátoroknak, hogy Composer és Yarn csomagokat telepítsenek közvetlenül a panelről, a funkcionalitás bővítésére a forrás elágaztatása nélkül.
Modern Filament UI
A Filament alapú, újjáépített admin felület gyorsabb oldalbetöltéseket, valós idejű konzolkimenetet és tisztább munkafolyamatot biztosít, mint a régebbi Pterodactyl panelek.
Pterodactyl-kompatibilis
Importálja a meglévő Pterodactyl egg-eket és csomópont konfigurációkat, így az üzemeltetők migrálhatnak a Pelicanre anélkül, hogy a játékszerver könyvtárukat a nulláról újraépítenék.
OAuth és SSO
Támogatja a külső hitelesítési szolgáltatókat és a kétfaktoros hitelesítést, lehetővé téve a csapatoknak, hogy központosítsák a hozzáférés-vezérlést az infrastruktúra-eszközök között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pelican Panel szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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