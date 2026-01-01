Telepítse az OmniTools-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű webes segédprogramcsomag 80+ eszközzel képszerkesztéshez, PDF-kezeléshez, videókonvertáláshoz és adatátalakításhoz.
Válasszon VPS csomagot a OmniTools szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OmniTools
Az OmniTools több mint 80 böngészőalapú segédprogramot egyesít egyetlen saját üzemeltetésű alkalmazásba, kiküszöbölve ezzel a több, szétszórt online konverziós oldal látogatásának szükségességét. Képszerkesztés, PDF egyesítés, videóvágás, JSON formázás, QR-kód generálás és még sok más mind elérhető egyetlen egységes felületen, fájlméret-korlátozások vagy prémium fizetőfalak nélkül.
Mivel minden feldolgozás közvetlenül a böngészőben zajlik, a szerverre soha nem kerülnek fel fájlok. Az OmniTools saját üzemeltetése azt jelenti, hogy az érzékeny dokumentumok a hálózatán maradnak. Csapata tiszta, reklámmentes eszközt kap, amely bármilyen eszközről elérhető. Ezzel kiküszöböli a nyilvános konverziós webhelyek adatvédelmi kockázatait.
A OmniTools főbb funkciói
Böngészőoldali feldolgozás
Minden fájlművelet helyben fut a böngészőben — a szerverre semmi sem töltődik fel, így a bizalmas dokumentumok privátak maradnak.
Kép és PDF eszközök
Képek átméretezése, konvertálása és tömörítése; PDF-ek egyesítése, felosztása és jegyzetekkel való ellátása asztali szoftver telepítése nélkül.
Videó és audió segédprogramok
Videók vágása, hangsávok kinyerése és GIF formátumba konvertálás közvetlenül a böngészőben.
Fejlesztői adat eszközök
JSON formázása, CSV és JSON közötti konvertálás, XML érvényesítése, és URL-ek kódolása vagy dekódolása egy helyen.
Nincsenek hirdetések vagy fizetőkapuk
A saját tárhely tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületet biztosít, ahol mind a 80+ eszköz teljes mértékben elérhető, további költségek nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OmniTools szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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