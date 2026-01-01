A Pinry egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű képgyűjtő oldal. Lehetővé teszi képek, videók és weboldalak gyűjtését, címkézését és böngészését egy vizuálisan vonzó csempés elrendezésben. Hasonló a Pinteresthez, de teljes mértékben az Ön irányítása alatt áll. Egy Django REST Framework háttérrendszert kombinál egy Vue.js felülettel. Egyetlen Docker konténerként érkezik, amelyet SQLite támogat a nulla függőségű telepítés érdekében.

A Pinry saját üzemeltetése azt jelenti, hogy személyes gyűjteménye privát marad saját VPS-én. Nincsenek algoritmikus hírfolyamok, hirdetések, és nem szükséges fiók a böngészéshez, ha engedélyezi a nyilvános hozzáférést. Többfelhasználós támogatás, nyilvános és privát táblák, valamint böngészőbővítmény-kompatibilitás jellemzi. Egy teljes REST API alkalmassá teszi személyes gyűjteményekhez és kis együttműködő csapatokhoz egyaránt.