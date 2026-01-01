Telepítse a Pinry-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett, Pinterest-stílusú képtábla képek és videók mentésére, címkézésére és rendszerezésére.
Válasszon VPS csomagot a Pinry szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Pinry
A Pinry egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű képgyűjtő oldal. Lehetővé teszi képek, videók és weboldalak gyűjtését, címkézését és böngészését egy vizuálisan vonzó csempés elrendezésben. Hasonló a Pinteresthez, de teljes mértékben az Ön irányítása alatt áll. Egy Django REST Framework háttérrendszert kombinál egy Vue.js felülettel. Egyetlen Docker konténerként érkezik, amelyet SQLite támogat a nulla függőségű telepítés érdekében.
A Pinry saját üzemeltetése azt jelenti, hogy személyes gyűjteménye privát marad saját VPS-én. Nincsenek algoritmikus hírfolyamok, hirdetések, és nem szükséges fiók a böngészéshez, ha engedélyezi a nyilvános hozzáférést. Többfelhasználós támogatás, nyilvános és privát táblák, valamint böngészőbővítmény-kompatibilitás jellemzi. Egy teljes REST API alkalmassá teszi személyes gyűjteményekhez és kis együttműködő csapatokhoz egyaránt.
A Pinry főbb funkciói
Címke alapú felfedezés
Rendeljen több címkét minden pinhez és szűrje teljes gyűjteményét azonnal címke alapján — nincs szükség beágyazott mappákra.
Többfelhasználós táblák
Hozzon létre felhasználónként külön táblákat és szabályozza a láthatóságot nyilvános vagy privát hozzáférési beállításokkal minden egyes táblához.
Böngésző kiterjesztés támogatás
Képek mentése közvetlenül bármely weboldalról a Pinry táblájára a hivatalos böngészőbővítmény segítségével.
REST API
Automatizálja a pin létrehozását és kezelje a gyűjteményeket programozottan a beépített Django REST Framework API-n keresztül.
Többarchitektúrás Docker kép
A hivatalos kép támogatja az AMD64-et, az ARMv7-et és az ARMv8-at – szabványos VPS szervereken és ARM-alapú kártyákon egyaránt fut.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pinry szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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