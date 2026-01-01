Deploy Code-Server in one click installation.
Full Visual Studio Code running in your browser, accessible from any device with extensions, terminal, and Git support.
Válasszon VPS csomagot a Code-Server szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Code-Server
Code-Server runs Visual Studio Code entirely in your browser, giving you a complete professional development environment accessible from any device with a web connection. Built on Microsoft's open-source VS Code project, it provides an identical editing experience to the desktop application — full extension marketplace, integrated terminal, IntelliSense, and debugger — all hosted on your own server.
Self-hosting Code-Server on a VPS means your source code and credentials stay on your infrastructure rather than a local device. Intensive builds and tests run on server-grade resources instead of draining laptop battery, and your environment remains available 24/7 from anywhere. A single URL and password give you instant access to a consistent, fully configured workspace across every device you use.
A Code-Server főbb funkciói
Full VS Code experience
Access the complete Visual Studio Code interface in the browser, including themes, keybindings, and the full extension marketplace.
Integrated terminal
Run build commands, Git operations, and shell scripts directly from the editor without switching windows or SSH clients.
Server-side compute
Heavy compilation, testing, and linting run on VPS resources, keeping local devices fast and extending battery life.
Remote accessibility
Access your development environment from any browser on any device — laptop, tablet, or borrowed computer — without setup.
Persistent workspace
Projects, installed extensions, and settings are stored in a persistent volume and survive container updates unchanged.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Code-Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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