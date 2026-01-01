A Docspell egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető dokumentumkezelő szerver, amelyet beszkennelt, letöltött vagy e-mailben kapott papírhalmokhoz terveztek. OCR-t futtat a bejövő fájlokon. NLP segítségével kinyeri a dátumokat, levelezőpartnereket és összegeket. A strukturált metaadatokat az eredeti dokumentum mellett tárolja, így a teljes archívum teljes szöveggel kereshetővé válik. Címkék, egyéni mezők, mappák és mentett lekérdezések teszik lehetővé a háztartási papírmunka, szabadúszó számlák vagy kisvállalati nyilvántartások sokéves kezelését.

A Docspell saját VPS-en való üzemeltetése a legérzékenyebb papírmunkát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Ilyenek például az adónyilvántartások, orvosi számlák, jogi dokumentumok és kormányzati űrlapok. Ez jobb, mint egy SaaS dokumentumszolgáltatás. A telepítés PostgreSQL-t biztosít a tároláshoz, Solr-t a teljes szöveges kereséshez. Emellett a Docspell rest szerver és a joex worker felel az OCR-ért és a konverzióért. Az első látogatáskor történő regisztrációval létrejön az a fiók, amely a dokumentumarchívum tulajdonosa.