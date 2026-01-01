Akár 69% kedvezmény a Docspell szolgáltatásra

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Saját üzemeltetésű dokumentumrendező, amely automatikusan címkézi a szkennelt dokumentumokat, e-maileket és PDF-eket és teljes szövegesen kereshetővé teszi őket.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Docspell-t egyetlen kattintással.

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Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Docspell

A Docspell egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető dokumentumkezelő szerver, amelyet beszkennelt, letöltött vagy e-mailben kapott papírhalmokhoz terveztek. OCR-t futtat a bejövő fájlokon. NLP segítségével kinyeri a dátumokat, levelezőpartnereket és összegeket. A strukturált metaadatokat az eredeti dokumentum mellett tárolja, így a teljes archívum teljes szöveggel kereshetővé válik. Címkék, egyéni mezők, mappák és mentett lekérdezések teszik lehetővé a háztartási papírmunka, szabadúszó számlák vagy kisvállalati nyilvántartások sokéves kezelését.

A Docspell saját VPS-en való üzemeltetése a legérzékenyebb papírmunkát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Ilyenek például az adónyilvántartások, orvosi számlák, jogi dokumentumok és kormányzati űrlapok. Ez jobb, mint egy SaaS dokumentumszolgáltatás. A telepítés PostgreSQL-t biztosít a tároláshoz, Solr-t a teljes szöveges kereséshez. Emellett a Docspell rest szerver és a joex worker felel az OCR-ért és a konverzióért. Az első látogatáskor történő regisztrációval létrejön az a fiók, amely a dokumentumarchívum tulajdonosa.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Docspell főbb funkciói

OCR + NLP kivonatolás

Minden beolvasáson OCR-t futtat, majd kinyeri a dátumokat, levelezőpartnereket, összegeket és kapcsolatokat, így minden dokumentum előre osztályozva érkezik a beérkező levelek közé.

Teljes szöveges keresés

Solr alapú teljes szöveges keresés minden dokumentumban — számlák, szerződések, nyugták, e-mail mellékletek — címke, mappa és mező szerinti szűrőkkel.

E-mail és mappa betöltés

IMAP-on keresztül lekérheti a postafiók mellékleteket, elfogadhatja a szkennerekről érkező HTTP feltöltéseket, és figyelheti az SCP vagy rsync segítségével egy könyvtárba helyezett fájlokat.

Címkék és egyéni mezők

Annotálja a dokumentumokat címkékkel, szervezeti címkékkel, egyéni mezőkkel (összegek, szerződés dátumok, lejárati dátumok) és mentett keresésekkel, amelyek automatikusan frissülnek.

Többfelhasználós és több-bérlős

Minden „kollektíva” egy elszigetelt munkaterület, saját felhasználókkal, dokumentumokkal és metaadatokkal, így a családok vagy kis csapatok megoszthatnak egy példányt az adatok keveredése nélkül.

Dokumentum konverzió

Átalakítja a bejövő HTML, Office, kép és e-mail fájlokat kereshető PDF-ekké a WeasyPrint, Unoconv és Tesseract segítségével egy egységes archívum céljából.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Docspell szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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