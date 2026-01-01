Telepítse a Docspell-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű dokumentumrendező, amely automatikusan címkézi a szkennelt dokumentumokat, e-maileket és PDF-eket és teljes szövegesen kereshetővé teszi őket.
Válasszon VPS csomagot a Docspell szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Docspell
A Docspell egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető dokumentumkezelő szerver, amelyet beszkennelt, letöltött vagy e-mailben kapott papírhalmokhoz terveztek. OCR-t futtat a bejövő fájlokon. NLP segítségével kinyeri a dátumokat, levelezőpartnereket és összegeket. A strukturált metaadatokat az eredeti dokumentum mellett tárolja, így a teljes archívum teljes szöveggel kereshetővé válik. Címkék, egyéni mezők, mappák és mentett lekérdezések teszik lehetővé a háztartási papírmunka, szabadúszó számlák vagy kisvállalati nyilvántartások sokéves kezelését.
A Docspell saját VPS-en való üzemeltetése a legérzékenyebb papírmunkát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Ilyenek például az adónyilvántartások, orvosi számlák, jogi dokumentumok és kormányzati űrlapok. Ez jobb, mint egy SaaS dokumentumszolgáltatás. A telepítés PostgreSQL-t biztosít a tároláshoz, Solr-t a teljes szöveges kereséshez. Emellett a Docspell rest szerver és a joex worker felel az OCR-ért és a konverzióért. Az első látogatáskor történő regisztrációval létrejön az a fiók, amely a dokumentumarchívum tulajdonosa.
A Docspell főbb funkciói
OCR + NLP kivonatolás
Minden beolvasáson OCR-t futtat, majd kinyeri a dátumokat, levelezőpartnereket, összegeket és kapcsolatokat, így minden dokumentum előre osztályozva érkezik a beérkező levelek közé.
Teljes szöveges keresés
Solr alapú teljes szöveges keresés minden dokumentumban — számlák, szerződések, nyugták, e-mail mellékletek — címke, mappa és mező szerinti szűrőkkel.
E-mail és mappa betöltés
IMAP-on keresztül lekérheti a postafiók mellékleteket, elfogadhatja a szkennerekről érkező HTTP feltöltéseket, és figyelheti az SCP vagy rsync segítségével egy könyvtárba helyezett fájlokat.
Címkék és egyéni mezők
Annotálja a dokumentumokat címkékkel, szervezeti címkékkel, egyéni mezőkkel (összegek, szerződés dátumok, lejárati dátumok) és mentett keresésekkel, amelyek automatikusan frissülnek.
Többfelhasználós és több-bérlős
Minden „kollektíva” egy elszigetelt munkaterület, saját felhasználókkal, dokumentumokkal és metaadatokkal, így a családok vagy kis csapatok megoszthatnak egy példányt az adatok keveredése nélkül.
Dokumentum konverzió
Átalakítja a bejövő HTML, Office, kép és e-mail fájlokat kereshető PDF-ekké a WeasyPrint, Unoconv és Tesseract segítségével egy egységes archívum céljából.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Docspell szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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