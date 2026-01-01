Telepítse az Opengist-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, Git alapú pastebin, kódrészletek megosztására szintaxiskiemeléssel és teljes verziótörténettel.
Válasszon VPS csomagot a Opengist szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Opengist
Az Opengist egy saját üzemeltetésű pastebin, amely minden kódrészletet valódi Git-tárhelyként tárol.
A hagyományos adatbázis-alapú beillesztő eszközökkel ellentétben minden gist teljes mértékben klónozható. A felhasználók frissítéseket küldhetnek, megtekinthetik a teljes commit előzményt, és együttműködhetnek szabványos Git parancsokon keresztül HTTP vagy SSH protokollon át.
Egy letisztult webes felület szintaxiskiemelést, teljes szöveges keresést, valamint nyilvános, privát és nem listázott láthatósági módokat biztosít minden kódrészlethez.
Az Opengist üzemeltetése a VPS-én teljes tulajdonjogot biztosít a kódrészletei és beillesztései felett, anélkül, hogy megosztaná azokat harmadik fél szolgáltatásaival.
Az SQLite alapértelmezetten használatos, anélkül, hogy további adatbázis-konténerre lenne szükség. Az első regisztráló felhasználó lesz az adminisztrátor, hozzáféréssel az instanciális beállításokhoz és a felhasználókezeléshez.
A Opengist főbb funkciói
Git-alapú tárhely
Minden kódrészlet egy valódi Git tároló, amely biztosítja a verzióelőzményeket, a diffeket és a HTTP vagy SSH klónozási hozzáférést azonnal.
Szintaxiskiemelés
Támogat több száz nyelvet automatikus felismeréssel és manuális felülírással, a pontos kiemeléshez bármilyen kódrészlet vagy konfigurációs fájl esetén.
Láthatósági vezérlők
Állítsa be az egyes giste-eket nyilvánosként, privátként vagy nem listázottként, hogy pontosan szabályozza, ki fedezheti fel és tekintheti meg a kódrészleteit.
Teljes szövegű keresés
Keresés az összes gist között tartalom, fájlnév vagy nyelv alapján a beépített Bleve index használatával — nincs szükség külső keresőmotorra.
OAuth bejelentkezés
Jelentkezzen be GitHub, GitLab, Gitea vagy bármely OIDC-kompatibilis szolgáltatóval ahelyett, hogy külön helyi fiókot kezelne.
Beágyazható kódrészletek
Bármilyen gist beágyazása külső oldalakba egy generált szkriptcímkével, amely élő, szintaxiskiemelt kódot jelenít meg beágyazva.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Opengist szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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