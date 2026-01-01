Az Opengist egy saját üzemeltetésű pastebin, amely minden kódrészletet valódi Git-tárhelyként tárol.

A hagyományos adatbázis-alapú beillesztő eszközökkel ellentétben minden gist teljes mértékben klónozható. A felhasználók frissítéseket küldhetnek, megtekinthetik a teljes commit előzményt, és együttműködhetnek szabványos Git parancsokon keresztül HTTP vagy SSH protokollon át.

Egy letisztult webes felület szintaxiskiemelést, teljes szöveges keresést, valamint nyilvános, privát és nem listázott láthatósági módokat biztosít minden kódrészlethez.

Az Opengist üzemeltetése a VPS-én teljes tulajdonjogot biztosít a kódrészletei és beillesztései felett, anélkül, hogy megosztaná azokat harmadik fél szolgáltatásaival.

Az SQLite alapértelmezetten használatos, anélkül, hogy további adatbázis-konténerre lenne szükség. Az első regisztráló felhasználó lesz az adminisztrátor, hozzáféréssel az instanciális beállításokhoz és a felhasználókezeléshez.