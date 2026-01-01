A Cassandra Reaper a de facto nyílt forráskódú eszköz az Apache Cassandra javítások vezénylésére egyetlen adatközpontos és többhelyszínes klaszterekben. Eredetileg a Spotifynál készült és a The Last Pickle tartja karban. A Reaper a nagy javításokat kezelhető egységekre bontja. Opportunista módon futtatja őket a csomópontokon, és biztonságosan folytatja a hibák után. Ezzel felváltja a törékeny, cron-vezérelt nodetool szkripteket egy állapotfüggő, megfigyelhető munkafolyamattal.

A Reaper saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált vezérlősíkot biztosít az operátoroknak webes felhasználói felülettel (UI), REST API-val és metrikus végponttal. Ez a telepítés egy Apache Cassandra csomópontot is tartalmaz. Így azonnal csatlakoztathat, ütemezhet és végrehajthat javításokat. Szükség esetén további éles klasztereket regisztrálhat JMX-en keresztül.