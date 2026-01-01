Telepítse a Cassandra Reapert egyetlen kattintással.
Központosított javítási ütemező és webes felhasználói felület az Apache Cassandra klaszterek egészséges és konzisztens állapotban tartásához.
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Erre jó a Cassandra Reaper
A Cassandra Reaper a de facto nyílt forráskódú eszköz az Apache Cassandra javítások vezénylésére egyetlen adatközpontos és többhelyszínes klaszterekben. Eredetileg a Spotifynál készült és a The Last Pickle tartja karban. A Reaper a nagy javításokat kezelhető egységekre bontja. Opportunista módon futtatja őket a csomópontokon, és biztonságosan folytatja a hibák után. Ezzel felváltja a törékeny, cron-vezérelt nodetool szkripteket egy állapotfüggő, megfigyelhető munkafolyamattal.
A Reaper saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált vezérlősíkot biztosít az operátoroknak webes felhasználói felülettel (UI), REST API-val és metrikus végponttal. Ez a telepítés egy Apache Cassandra csomópontot is tartalmaz. Így azonnal csatlakoztathat, ütemezhet és végrehajthat javításokat. Szükség esetén további éles klasztereket regisztrálhat JMX-en keresztül.
A Cassandra Reaper főbb funkciói
Szegmentált javítások
A javításokat ossza fel kis tartományokra és futtassa azokat opportunista módon a csomópontokon, hogy elkerülje a fürt túlterhelését.
Javítás ütemezése
Ütemezzen ismétlődő javításokat kulcstérenként, konfigurálható intenzitással, párhuzamossággal és szegmensszámokkal.
Többfürtös vezérlés
Regisztrálja és kezelje a javításokat több Cassandra-fürtön egyetlen webes felhasználói felületről és REST API-ról.
Szüneteltetés és folytatás
Az állapotfüggő javítási futtatások szüneteltethetők, folytathatók és újraindítások után is helyreállíthatók anélkül, hogy az előrehaladás elveszne.
Metrikák és megfigyelhetőség
A beépített Dropwizard metrikák feltárják a javítási előrehaladást, a szegmens állapotát és a JMX klaszter állapotát a monitorozáshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cassandra Reaper szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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