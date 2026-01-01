Akár 69% kedvezmény a Cassandra Reaper szolgáltatásra

Telepítse a Cassandra Reapert egyetlen kattintással.

Központosított javítási ütemező és webes felhasználói felület az Apache Cassandra klaszterek egészséges és konzisztens állapotban tartásához.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Cassandra Reapert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Cassandra Reaper szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Cassandra Reaper

A Cassandra Reaper a de facto nyílt forráskódú eszköz az Apache Cassandra javítások vezénylésére egyetlen adatközpontos és többhelyszínes klaszterekben. Eredetileg a Spotifynál készült és a The Last Pickle tartja karban. A Reaper a nagy javításokat kezelhető egységekre bontja. Opportunista módon futtatja őket a csomópontokon, és biztonságosan folytatja a hibák után. Ezzel felváltja a törékeny, cron-vezérelt nodetool szkripteket egy állapotfüggő, megfigyelhető munkafolyamattal.

A Reaper saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált vezérlősíkot biztosít az operátoroknak webes felhasználói felülettel (UI), REST API-val és metrikus végponttal. Ez a telepítés egy Apache Cassandra csomópontot is tartalmaz. Így azonnal csatlakoztathat, ütemezhet és végrehajthat javításokat. Szükség esetén további éles klasztereket regisztrálhat JMX-en keresztül.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Cassandra Reaper főbb funkciói

Szegmentált javítások

A javításokat ossza fel kis tartományokra és futtassa azokat opportunista módon a csomópontokon, hogy elkerülje a fürt túlterhelését.

Javítás ütemezése

Ütemezzen ismétlődő javításokat kulcstérenként, konfigurálható intenzitással, párhuzamossággal és szegmensszámokkal.

Többfürtös vezérlés

Regisztrálja és kezelje a javításokat több Cassandra-fürtön egyetlen webes felhasználói felületről és REST API-ról.

Szüneteltetés és folytatás

Az állapotfüggő javítási futtatások szüneteltethetők, folytathatók és újraindítások után is helyreállíthatók anélkül, hogy az előrehaladás elveszne.

Metrikák és megfigyelhetőség

A beépített Dropwizard metrikák feltárják a javítási előrehaladást, a szegmens állapotát és a JMX klaszter állapotát a monitorozáshoz.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cassandra Reaper szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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