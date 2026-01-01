Telepítse a Polaris-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, Rust-alapú zenestreamelő szerver, amely a személyes gyűjteményét minden saját eszközén elérhetővé teszi.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Polaris
A Polaris egy nyílt forráskódú zenei streaming szerver, Rust nyelven íródott. Célja, hogy egy személyes zenei könyvtárat minimális hardverrel elérhetővé tegyen bármely böngészőből vagy mobil eszközről.
A Rust mag alacsonyan tartja a memóriahasználatot és a CPU terhelést, így kényelmesen futtatható belépő szintű VPS csomagokon. Eközben kényelmesen indexel több tízezer zeneszámot tartalmazó könyvtárakat FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV és AIFF formátumokban.
A Polaris saját üzemeltetése révén minden album, rippelt tartalom és Bandcamp letöltés az Ön irányítása alatt marad. Nincs havi díj, katalógusváltás és harmadik feleknek eladott hallgatási adat.
Az első személy, aki megnyitja a webes UI-t, egy rövid beállítási varázslót futtat le. Ez összekapcsolja a könyvtár elérési útját egy adminisztrátori fiókkal. Így a kezdeti hitelesítő adatok soha nem jelennek meg a naplókban vagy a telepítési sablonban.
A Polaris főbb funkciói
Rust teljesítmény
Natív Rust implementáció alacsonyan tartja a memória- és CPU-használatot, így egy nagy könyvtár zökkenőmentesen streamelhető még a legkisebb VPS csomagokon is.
Veszteségmentes formátum támogatás
Streamel FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV és AIFF fájlokat eredeti minőségben, a mesterfájlok kényszerített újrakódolása nélkül.
Első látogatás beállítási varázsló
Egy vezetett üdvözlőfolyamat az első betöltéskor párosítja a zenemappáját egy adminisztrátori fiókkal, anélkül, hogy az image-ben keménykódolt alapértelmezett hitelesítő adatok lennének.
Többfelhasználós lejátszási listák
A háztartás minden tagja saját fiókot, lejátszási listákat és hallgatási előzményeket kap, anélkül, hogy a könyvtárak keverednének egy megosztott szerveren.
Subsonic-kompatibilis API
Egy Subsonic-kompatibilis API-t biztosít, így több tucat közösségi iOS, Android és asztali kliens csatlakozhat saját alkalmazás nélkül.
Böngészőalapú adminisztráció
A teljes konfiguráció — felhasználók, csatolási pontok, DDNS, albumborító-szabályok — a web UI-ról szerkeszthető anélkül, hogy be kellene lépni a konténerbe.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Polaris szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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