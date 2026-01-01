A Polaris egy nyílt forráskódú zenei streaming szerver, Rust nyelven íródott. Célja, hogy egy személyes zenei könyvtárat minimális hardverrel elérhetővé tegyen bármely böngészőből vagy mobil eszközről.

A Rust mag alacsonyan tartja a memóriahasználatot és a CPU terhelést, így kényelmesen futtatható belépő szintű VPS csomagokon. Eközben kényelmesen indexel több tízezer zeneszámot tartalmazó könyvtárakat FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV és AIFF formátumokban.

A Polaris saját üzemeltetése révén minden album, rippelt tartalom és Bandcamp letöltés az Ön irányítása alatt marad. Nincs havi díj, katalógusváltás és harmadik feleknek eladott hallgatási adat.

Az első személy, aki megnyitja a webes UI-t, egy rövid beállítási varázslót futtat le. Ez összekapcsolja a könyvtár elérési útját egy adminisztrátori fiókkal. Így a kezdeti hitelesítő adatok soha nem jelennek meg a naplókban vagy a telepítési sablonban.