Az mStream egy könnyű, Node.js-alapú zenei streaming szerver, amely arra összpontosít, hogy minimális beállítással online elérhetővé tegye gyűjteményét. Helyezze zenéit a könyvtárkötetbe, és az mStream automatikusan beolvassa, indexeli és egy letisztult, reszponzív webes lejátszón keresztül szolgáltatja. Emellett natív iOS és Android alkalmazások is elérhetők, amelyek ugyanazt a háttér API-t használják offline hallgatáshoz és megszakítás nélküli lejátszáshoz mobilon.

Az mStream saját üzemeltetése egy VPS-en privát, mindig elérhető hozzáférést biztosít zenei könyvtárához bármilyen eszközről. Ezáltal elkerülhetők a kereskedelmi streaming szolgáltatások tárhelykorlátai, eszközlimitjei vagy licencelési problémái. Az alapértelmezett nyilvános mód az azonnali használhatóságot helyezi előtérbe. Felhasználói fiókok hozzáadhatók az adminisztrációs felületen keresztül, amint úgy dönt, hogy nyilvánosan elérhetővé teszi a szervert.