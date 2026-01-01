Telepítse az mStreamet egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú saját üzemeltetésű zenei streaming szerver tiszta webes lejátszóval és natív mobilalkalmazásokkal.
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Erre jó a mStream
Az mStream egy könnyű, Node.js-alapú zenei streaming szerver, amely arra összpontosít, hogy minimális beállítással online elérhetővé tegye gyűjteményét. Helyezze zenéit a könyvtárkötetbe, és az mStream automatikusan beolvassa, indexeli és egy letisztult, reszponzív webes lejátszón keresztül szolgáltatja. Emellett natív iOS és Android alkalmazások is elérhetők, amelyek ugyanazt a háttér API-t használják offline hallgatáshoz és megszakítás nélküli lejátszáshoz mobilon.
Az mStream saját üzemeltetése egy VPS-en privát, mindig elérhető hozzáférést biztosít zenei könyvtárához bármilyen eszközről. Ezáltal elkerülhetők a kereskedelmi streaming szolgáltatások tárhelykorlátai, eszközlimitjei vagy licencelési problémái. Az alapértelmezett nyilvános mód az azonnali használhatóságot helyezi előtérbe. Felhasználói fiókok hozzáadhatók az adminisztrációs felületen keresztül, amint úgy dönt, hogy nyilvánosan elérhetővé teszi a szervert.
A mStream főbb funkciói
Bedobásos streamelő könyvtár
Tegyen fájlokat a zenei mappába, és az mStream automatikusan felveszi őket – nincs manuális importálási lépés, nem kell először médiakönyvtár-szkennert konfigurálni.
Natív mobilalkalmazások
A hivatalos iOS és Android alkalmazások csatlakoznak a szerveréhez az offline lejátszáshoz, a folyamatos átmenetekhez és a mobilbarát átkódoláshoz.
Többfelhasználós fiókok
Opcionális felhasználói fiókok könyvtárankénti hozzáférés-vezérléssel lehetővé teszik a háztartások számára, hogy megosszanak egy szervert anélkül, hogy egyesítenék a zenei gyűjteményeket.
Reszponzív webes lejátszó
Modern HTML5 lejátszó, amely zökkenőmentesen működik asztali és mobil böngészőkön lejátszási listákkal, kereséssel, albumborítóval és véletlenszerű lejátszással.
Adminisztrációs UI finomhangoláshoz
Az élő adminisztrációs felület vezérli a nyilvános mód kapcsolóját, a feltöltéseket, a fájlmódosításokat és a fiók zárolását a szerver újraindítása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a mStream szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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