flatnotes telepítése egyetlen kattintással.
Adatbázis nélküli, saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely az összes jegyzetedet egyszerű Markdown fájlokként tárolja.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a flatnotes
A flatnotes egy minimalista, saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely egyetlen elv köré épül: a jegyzetei egyszerű Markdown fájlok, semmi több.
Nincs adatbázis, gyártói függőség vagy komplex adatstruktúra. Csak szöveges fájlok a szerverén, amelyeket bármilyen eszközzel olvashat, szerkeszthet és biztonsági másolatot készíthet róluk. A letisztult felület megszünteti a zavaró tényezőket. Így a wikilinkek és a teljes szöveges keresés segítségével a jegyzetek írására, rendszerezésére és az ötletek összekapcsolására koncentrálhat.
A flatnotes saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy személyes gondolatai, kutatási jegyzetei és naplói teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Soha nem kerülnek szkennelésre, bányászásra, és soha nem vonatkozik rájuk harmadik fél szolgáltatási feltételeinek változása. A biztonsági mentések olyan egyszerűek, mint egy mappa másolása, és a jegyzetei örökre hordozhatóak maradnak.
A flatnotes főbb funkciói
Adatbázismentes tárolás
Minden jegyzet egy egyszerű Markdown fájl a lemezen — nincs szükség adatbázisra, így a biztonsági mentések és a migrációk rendkívül egyszerűek.
Wikilink kapcsolatok
Wikilinkekkel kössön össze ötleteket a jegyzetek között, gyűjteményét személyes tudáshálózatává alakítva.
Teljes szöveges keresés
Azonnal kereshet az összes jegyzetében, hogy bármilyen ötletet, kódrészletet vagy hivatkozást találjon manuális címkézés nélkül.
Kettős szerkesztési módok
Váltson a nyers Markdown és egy WYSIWYG vizuális szerkesztő között az Ön preferenciája vagy írási feladata alapján.
Címkeszervezés
Jegyzetek kategorizálása és szűrése címkékkel a gyors navigációhoz nagy személyes tudásbázisokban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a flatnotes szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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