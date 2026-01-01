A flatnotes egy minimalista, saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely egyetlen elv köré épül: a jegyzetei egyszerű Markdown fájlok, semmi több.

Nincs adatbázis, gyártói függőség vagy komplex adatstruktúra. Csak szöveges fájlok a szerverén, amelyeket bármilyen eszközzel olvashat, szerkeszthet és biztonsági másolatot készíthet róluk. A letisztult felület megszünteti a zavaró tényezőket. Így a wikilinkek és a teljes szöveges keresés segítségével a jegyzetek írására, rendszerezésére és az ötletek összekapcsolására koncentrálhat.

A flatnotes saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy személyes gondolatai, kutatási jegyzetei és naplói teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Soha nem kerülnek szkennelésre, bányászásra, és soha nem vonatkozik rájuk harmadik fél szolgáltatási feltételeinek változása. A biztonsági mentések olyan egyszerűek, mint egy mappa másolása, és a jegyzetei örökre hordozhatóak maradnak.