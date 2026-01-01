Az Infisical egy nyílt forráskódú titokkezelő platform. Ez egyetlen, ellenőrizhető, megbízható forrással váltja fel a szétszórt .env fájlokat és a keménykódolt hitelesítő adatokat. Tiszta webes UI-t, CLI-t és SDK integrációkat biztosít a titkok tárolására, szinkronizálására és rotálására a fejlesztési, tesztelési és éles környezetekben. Mindez anélkül történik, hogy érzékeny értékeket valaha is forráskód-kezelőbe mentene.

Az Infisical saját üzemeltetése azt jelenti, hogy az API kulcsai, adatbázis jelszavai és szolgáltatás tokenjei soha nem hagyják el a saját infrastruktúráját. Teljes audit naplókat, szerepalapú hozzáférés-vezérlést és titokverziózást kap az Ön által ellenőrzött hardveren. Mindezt ülésenkénti díjak nélkül, és harmadik fél általi adatszivárgás kockázata nélkül, amely felfedné a hitelesítő adatait.