Telepítse az Infisicalt egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú titokkezelő a környezeti változók és API kulcsok biztonságos szinkronizálásához minden projekt és környezet között.
Válasszon VPS csomagot a Infisical szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Infisical
Az Infisical egy nyílt forráskódú titokkezelő platform. Ez egyetlen, ellenőrizhető, megbízható forrással váltja fel a szétszórt .env fájlokat és a keménykódolt hitelesítő adatokat. Tiszta webes UI-t, CLI-t és SDK integrációkat biztosít a titkok tárolására, szinkronizálására és rotálására a fejlesztési, tesztelési és éles környezetekben. Mindez anélkül történik, hogy érzékeny értékeket valaha is forráskód-kezelőbe mentene.
Az Infisical saját üzemeltetése azt jelenti, hogy az API kulcsai, adatbázis jelszavai és szolgáltatás tokenjei soha nem hagyják el a saját infrastruktúráját. Teljes audit naplókat, szerepalapú hozzáférés-vezérlést és titokverziózást kap az Ön által ellenőrzött hardveren. Mindezt ülésenkénti díjak nélkül, és harmadik fél általi adatszivárgás kockázata nélkül, amely felfedné a hitelesítő adatait.
A Infisical főbb funkciói
Központosított titoktárolás
Tárolja az összes környezeti változót minden projektben és környezetben egy helyen, beépített projekt- és környezetszétválasztással.
Teljes napló
A rendszer minden titkos olvasást, írást és törlést naplóz időbélyegekkel és felhasználói hozzárendeléssel a megfelelőség és az incidenskezelés érdekében.
CLI és SDK integráció
Titkok befecskendezése bármely folyamatba futásidőben a CLI-n vagy natív SDK-kkel Node.js, Python, Go, Ruby és más nyelvekhez az alkalmazáskód módosítása nélkül.
Titkos verziókezelés
Minden titokváltozatot verzióznak, ami lehetővé teszi a visszaállítást bármely korábbi értékre, ha egy hibás telepítést gyorsan vissza kell fordítani.
CI/CD Pipeline támogatás
A GitHub Actions, GitLab CI, Docker és Kubernetes natív integrációi feleslegessé teszik a titkok nyílt szövegű pipeline változókként való tárolását.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Infisical szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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