Akár 69% kedvezmény a TeslaMate szolgáltatásra

Telepítse a TeslaMate-et egy kattintással.

Saját üzemeltetésű adatgyűjtő a Teslájához, amely rögzít minden vezetést, töltést és utazási statisztikát gyönyörű Grafana irányítópultokkal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a TeslaMate-et egy kattintással.

Válasszon VPS csomagot a TeslaMate szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a TeslaMate

A TeslaMate egy nyílt forráskódú adatgyűjtő Tesla tulajdonosok számára. Csatlakozik a Tesla API-hoz, folyamatosan lekérdezi autója telemetriáját. Minden utazást, töltést, szoftverfrissítést és álló eseményt egy PostgreSQL adatbázisban tárol.

Egy letisztult Phoenix webalkalmazás és egy dedikált Grafana példány köré épült, két tucat előre elkészített műszerfallal. Történelmi betekintést nyújt a hatékonyságba, az akkumulátor-degradációba, a töltési költségekbe és a vezetési szokásokba, amelyeket a Tesla alkalmazás nem mutat meg.

A TeslaMate saját VPS-en történő üzemeltetése minden megtett kilométer vezetési adatát privátan tartja. Nincs harmadik féltől származó analitikai szolgáltatás, amely begyűjtené utazásai helyszíneit, töltési előzményeit vagy ébredési mintáit.

A mellékelt PostgreSQL, Grafana és MQTT broker teljes egészében a VPS-én fut. Egyszer bejelentkezik a TeslaMate-be Tesla fiókjával az adatok gyűjtésének megkezdéséhez.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A TeslaMate főbb funkciói

Vezetés és töltés naplózása

A folyamatos lekérdezés rögzít minden utat, töltési munkamenetet, szoftverfrissítést és parkolási eseményt pontos kezdő és befejező időbélyegekkel és helyszínekkel.

Előre elkészített Grafana irányítópultok

Két tucat műszerfal jeleníti meg a hatékonyságot, a hatótávolságot, a töltési költségeket, a gumiabroncs-kopást és az akkumulátor degradációját azonnal — nincs szükség Grafana beállításra.

Útvonal és címfeloldás

A Reverse-geocoding a nyers GPS koordinátákat elnevezett címekké alakítja, hogy az útvonatelőzmények tényleges helyneveket mutassanak, ne koordinátákat.

Akkumulátor állapotkövetés

Hosszú távú akkumulátor-degradációs grafikonok és az előre jelzett kapacitásvesztés segítenek megalapozott döntéseket hozni a cserével vagy a garanciaigényekkel kapcsolatban.

Díjazási költségjelentések

Konfigurálja a tarifákat helyszínenként, hogy kiszámítsa a pontos töltési költségeket munkamenetenként, a havi számlabecsléseket és a benzinhez képesti megtakarításokat.

MQTT integráció

Az MQTT-n keresztül közzétett élő autóállapot integrálható a Home Assistanttel, az openHAB-bal vagy bármely olyan otthonautomatizálási platformmal, amely MQTT-n keresztül kommunikál.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TeslaMate szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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