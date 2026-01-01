A TeslaMate egy nyílt forráskódú adatgyűjtő Tesla tulajdonosok számára. Csatlakozik a Tesla API-hoz, folyamatosan lekérdezi autója telemetriáját. Minden utazást, töltést, szoftverfrissítést és álló eseményt egy PostgreSQL adatbázisban tárol.

Egy letisztult Phoenix webalkalmazás és egy dedikált Grafana példány köré épült, két tucat előre elkészített műszerfallal. Történelmi betekintést nyújt a hatékonyságba, az akkumulátor-degradációba, a töltési költségekbe és a vezetési szokásokba, amelyeket a Tesla alkalmazás nem mutat meg.

A TeslaMate saját VPS-en történő üzemeltetése minden megtett kilométer vezetési adatát privátan tartja. Nincs harmadik féltől származó analitikai szolgáltatás, amely begyűjtené utazásai helyszíneit, töltési előzményeit vagy ébredési mintáit.

A mellékelt PostgreSQL, Grafana és MQTT broker teljes egészében a VPS-én fut. Egyszer bejelentkezik a TeslaMate-be Tesla fiókjával az adatok gyűjtésének megkezdéséhez.