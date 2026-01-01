Telepítse a TeslaMate-et egy kattintással.
Saját üzemeltetésű adatgyűjtő a Teslájához, amely rögzít minden vezetést, töltést és utazási statisztikát gyönyörű Grafana irányítópultokkal.
Válasszon VPS csomagot a TeslaMate szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TeslaMate
A TeslaMate egy nyílt forráskódú adatgyűjtő Tesla tulajdonosok számára. Csatlakozik a Tesla API-hoz, folyamatosan lekérdezi autója telemetriáját. Minden utazást, töltést, szoftverfrissítést és álló eseményt egy PostgreSQL adatbázisban tárol.
Egy letisztult Phoenix webalkalmazás és egy dedikált Grafana példány köré épült, két tucat előre elkészített műszerfallal. Történelmi betekintést nyújt a hatékonyságba, az akkumulátor-degradációba, a töltési költségekbe és a vezetési szokásokba, amelyeket a Tesla alkalmazás nem mutat meg.
A TeslaMate saját VPS-en történő üzemeltetése minden megtett kilométer vezetési adatát privátan tartja. Nincs harmadik féltől származó analitikai szolgáltatás, amely begyűjtené utazásai helyszíneit, töltési előzményeit vagy ébredési mintáit.
A mellékelt PostgreSQL, Grafana és MQTT broker teljes egészében a VPS-én fut. Egyszer bejelentkezik a TeslaMate-be Tesla fiókjával az adatok gyűjtésének megkezdéséhez.
A TeslaMate főbb funkciói
Vezetés és töltés naplózása
A folyamatos lekérdezés rögzít minden utat, töltési munkamenetet, szoftverfrissítést és parkolási eseményt pontos kezdő és befejező időbélyegekkel és helyszínekkel.
Előre elkészített Grafana irányítópultok
Két tucat műszerfal jeleníti meg a hatékonyságot, a hatótávolságot, a töltési költségeket, a gumiabroncs-kopást és az akkumulátor degradációját azonnal — nincs szükség Grafana beállításra.
Útvonal és címfeloldás
A Reverse-geocoding a nyers GPS koordinátákat elnevezett címekké alakítja, hogy az útvonatelőzmények tényleges helyneveket mutassanak, ne koordinátákat.
Akkumulátor állapotkövetés
Hosszú távú akkumulátor-degradációs grafikonok és az előre jelzett kapacitásvesztés segítenek megalapozott döntéseket hozni a cserével vagy a garanciaigényekkel kapcsolatban.
Díjazási költségjelentések
Konfigurálja a tarifákat helyszínenként, hogy kiszámítsa a pontos töltési költségeket munkamenetenként, a havi számlabecsléseket és a benzinhez képesti megtakarításokat.
MQTT integráció
Az MQTT-n keresztül közzétett élő autóállapot integrálható a Home Assistanttel, az openHAB-bal vagy bármely olyan otthonautomatizálási platformmal, amely MQTT-n keresztül kommunikál.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TeslaMate szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.