A Paymenter egy nyílt forráskódú számlázási platform, amelyet kifejezetten tárhelyszolgáltató cégek és szolgáltatók számára fejlesztettek ki, akik professzionális előfizetés-kezelésre vágynak tranzakciónkénti díjak vagy saját licencköltségek nélkül. Ez kezeli a teljes ügyfél életciklust – a szolgáltatásnyújtástól a számlagenerálásig és a fizetésbeszedésig – natív integrációkkal a Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk és DirectAdmin rendszerekhez. A Laravelre épült, letisztult adminisztrációs felülettel rendelkező Paymenter rugalmasságot biztosít a tárhelyszolgáltató vállalkozásoknak, hogy testreszabják számlázási élményük minden aspektusát.

A Paymenter saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy nincs tranzakciós felár, nincsenek ügyfélkorlátok, és teljes kontrollt gyakorolhat a platform felett. A MariaDB és a Redis helyben fut, gyors fizetési élményeket és reszponzív adminisztrációs műveleteket biztosítva. Az MIT license pedig lehetővé teszi a platform módosítását és bővítését, hogy az pontosan illeszkedjen az Ön üzleti modelljéhez.