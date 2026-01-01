Telepítse a Paymentert egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú számlázási és előfizetés-kezelő platform tárhelyszolgáltató cégek számára, Stripe, PayPal és automatikus szolgáltatáskiépítési integrációkkal.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Paymenter
A Paymenter egy nyílt forráskódú számlázási platform, amelyet kifejezetten tárhelyszolgáltató cégek és szolgáltatók számára fejlesztettek ki, akik professzionális előfizetés-kezelésre vágynak tranzakciónkénti díjak vagy saját licencköltségek nélkül. Ez kezeli a teljes ügyfél életciklust – a szolgáltatásnyújtástól a számlagenerálásig és a fizetésbeszedésig – natív integrációkkal a Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk és DirectAdmin rendszerekhez. A Laravelre épült, letisztult adminisztrációs felülettel rendelkező Paymenter rugalmasságot biztosít a tárhelyszolgáltató vállalkozásoknak, hogy testreszabják számlázási élményük minden aspektusát.
A Paymenter saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy nincs tranzakciós felár, nincsenek ügyfélkorlátok, és teljes kontrollt gyakorolhat a platform felett. A MariaDB és a Redis helyben fut, gyors fizetési élményeket és reszponzív adminisztrációs műveleteket biztosítva. Az MIT license pedig lehetővé teszi a platform módosítását és bővítését, hogy az pontosan illeszkedjen az Ön üzleti modelljéhez.
A Paymenter főbb funkciói
Előfizetés kezelés
Kezelje az ismétlődő számlázást rugalmas ciklusokkal, automatikus megújítási emlékeztetőkkel és arányosítással, így az ügyfeleket mindig pontosan számlázzák az általuk használt szolgáltatásokért.
Automatikus kiépítés
Új szolgáltatási megrendelések automatikusan biztosítanak erőforrásokat Pterodactyl, cPanel, Plesk vagy DirectAdmin integrációkon keresztül, megszüntetve a kézi beállítást a fizetés és a kézbesítés között.
Többféle fizetési átjáró
Azonnal fogadhat fizetéseket a Stripe, PayPal és Mollie rendszereken keresztül, így az ügyfeleknek a preferált fizetési lehetőségeket biztosíthatja egyedi integrációs munka nélkül.
Ügyfél önkiszolgáló portál
Az ügyfelek saját szolgáltatásaikat, számláikat és fiókadataikat egy márkás portálon keresztül kezelik, csökkentve ezzel a támogatási jegyek számát a rutin számlázási kérdések esetén.
Bővíthető beépülő rendszer
Hozzáadhat egyedi integrációkat, fizetési átjárókat és ellátási modulokat a bővítményarchitektúrán keresztül, a platform alapvető kódjának módosítása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Paymenter szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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