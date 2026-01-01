Akár 69% kedvezmény a Paymenter szolgáltatásra

Telepítse a Paymentert egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú számlázási és előfizetés-kezelő platform tárhelyszolgáltató cégek számára, Stripe, PayPal és automatikus szolgáltatáskiépítési integrációkkal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Paymentert egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Paymenter szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Paymenter

A Paymenter egy nyílt forráskódú számlázási platform, amelyet kifejezetten tárhelyszolgáltató cégek és szolgáltatók számára fejlesztettek ki, akik professzionális előfizetés-kezelésre vágynak tranzakciónkénti díjak vagy saját licencköltségek nélkül. Ez kezeli a teljes ügyfél életciklust – a szolgáltatásnyújtástól a számlagenerálásig és a fizetésbeszedésig – natív integrációkkal a Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk és DirectAdmin rendszerekhez. A Laravelre épült, letisztult adminisztrációs felülettel rendelkező Paymenter rugalmasságot biztosít a tárhelyszolgáltató vállalkozásoknak, hogy testreszabják számlázási élményük minden aspektusát.

A Paymenter saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy nincs tranzakciós felár, nincsenek ügyfélkorlátok, és teljes kontrollt gyakorolhat a platform felett. A MariaDB és a Redis helyben fut, gyors fizetési élményeket és reszponzív adminisztrációs műveleteket biztosítva. Az MIT license pedig lehetővé teszi a platform módosítását és bővítését, hogy az pontosan illeszkedjen az Ön üzleti modelljéhez.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Paymenter főbb funkciói

Előfizetés kezelés

Kezelje az ismétlődő számlázást rugalmas ciklusokkal, automatikus megújítási emlékeztetőkkel és arányosítással, így az ügyfeleket mindig pontosan számlázzák az általuk használt szolgáltatásokért.

Automatikus kiépítés

Új szolgáltatási megrendelések automatikusan biztosítanak erőforrásokat Pterodactyl, cPanel, Plesk vagy DirectAdmin integrációkon keresztül, megszüntetve a kézi beállítást a fizetés és a kézbesítés között.

Többféle fizetési átjáró

Azonnal fogadhat fizetéseket a Stripe, PayPal és Mollie rendszereken keresztül, így az ügyfeleknek a preferált fizetési lehetőségeket biztosíthatja egyedi integrációs munka nélkül.

Ügyfél önkiszolgáló portál

Az ügyfelek saját szolgáltatásaikat, számláikat és fiókadataikat egy márkás portálon keresztül kezelik, csökkentve ezzel a támogatási jegyek számát a rutin számlázási kérdések esetén.

Bővíthető beépülő rendszer

Hozzáadhat egyedi integrációkat, fizetési átjárókat és ellátási modulokat a bővítményarchitektúrán keresztül, a platform alapvető kódjának módosítása nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Paymenter szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele

További telepíthető alkalmazások

AureusERP

AureusERP

Nyílt forráskódú ERP platform, amely lefedi a pénzügyet, HR-t, készletgazdálkodást, értékesítést és CRM-et

Telepítés
Bagisto

Bagisto

Nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform online áruházak számára, Laravelre építve.

Telepítés
EverShop

EverShop

Modern nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform Node.js, React, GraphQL és PostgreSQL alapokon

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.