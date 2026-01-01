Az EmonCMS az OpenEnergyMonitor projekt nyílt forráskódú backendje, amelyet kifejezetten idősoros energia-, hőmérséklet- és környezeti adatokhoz építettek. Az általános célú műszerfalakkal ellentétben minden komponens – a bemeneti feldolgozó pipeline-októl a PHPFina és PHPTimeSeries tároló motorokig – évekig tartó, nagy felbontású szenzoradatokhoz van optimalizálva, szerény hardveren.

Az EmonCMS VPS-en történő saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a háztartási, napenergia, hőszivattyú és IoT méréseket, adatfolyamonkénti korlátok vagy felhőalapú előfizetések nélkül. A mellékelt MQTT broker, MariaDB és Redis stack fogad adatokat az emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant és bármilyen HTTP vagy MQTT-képes szenzortól.