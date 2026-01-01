Telepítse az EmonCMS-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú webalkalmazás energia-, hőmérséklet- és környezeti érzékelőadatok időbeli naplózására és vizualizálására.
Válasszon VPS csomagot a EmonCMS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a EmonCMS
Az EmonCMS az OpenEnergyMonitor projekt nyílt forráskódú backendje, amelyet kifejezetten idősoros energia-, hőmérséklet- és környezeti adatokhoz építettek. Az általános célú műszerfalakkal ellentétben minden komponens – a bemeneti feldolgozó pipeline-októl a PHPFina és PHPTimeSeries tároló motorokig – évekig tartó, nagy felbontású szenzoradatokhoz van optimalizálva, szerény hardveren.
Az EmonCMS VPS-en történő saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a háztartási, napenergia, hőszivattyú és IoT méréseket, adatfolyamonkénti korlátok vagy felhőalapú előfizetések nélkül. A mellékelt MQTT broker, MariaDB és Redis stack fogad adatokat az emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant és bármilyen HTTP vagy MQTT-képes szenzortól.
A EmonCMS főbb funkciói
Idősoros adatfolyamok
Egyedi PHPFina és PHPTimeSeries motorok évekig tartó nagy felbontású érzékelőméréseket tárolnak sokkal hatékonyabban, mint egy általános SQL adatbázis.
MQTT és HTTP bemenetek
Adatokat fogadhat emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, vagy bármely eszközről, amely MQTT-t publikálhat vagy HTTP API-t hívhat meg.
Bemeneti feldolgozás
Egységátalakítások láncolása, teljesítmény-energia akkumulátorok, sebességkorlátok és virtuális adatfolyamok kód vagy külső szkriptek írása nélkül.
Irányítópultok és grafikonok
Fogd és vidd műszerfal szerkesztő több adatsorú grafikonokkal, mérőműszerekkel és oszlopdiagramokkal az élő és történelmi szenzorvizualizációhoz.
Energiafelhasználási alkalmazások
Előre elkészített alkalmazások napelemes rendszerekhez, hőszivattyúkhoz, elektromos járművekhez és háztartási fogyasztáshoz, amelyek betekintéseket tárnak fel kézi konfiguráció nélkül.
REST API és exportok
Minden feed olvasása és írása egy dokumentált REST API-n keresztül, és nyers CSV adatok exportálása offline elemzéshez vagy biztonsági mentéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a EmonCMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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