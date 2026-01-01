Akár 69% kedvezmény a pretix szolgáltatásra

Telepítse a pretixet egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú jegyértékesítési platform konferenciák, fesztiválok, workshopok és bármilyen, fizikai vagy digitális jeggyel rendelkező esemény számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a pretixet egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a pretix szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a pretix

A pretix egy funkciókban gazdag, nyílt forráskódú jegyértékesítő platform. Kifejezetten rendezvényszervezők számára készült, akik jegyeket szeretnének értékesíteni. Ezzel elkerülhetik a jegyenkénti díjak fizetését olyan kereskedelmi szolgáltatóknak, mint az Eventbrite vagy a Ticketmaster. A németországi pretix GmbH fejleszti és tartja karban. Világszerte több ezer rendezvényt szolgál ki – a kis workshopoktól a nagy konferenciákig és fesztiválokig. Úgy tervezték, hogy összeomlás nélkül kezelje a nagy forgalmú értékesítési időszakokat.

A pretix saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a résztvevői adatok, a fizetési konfiguráció és a bevétel felett. Ahelyett, hogy minden jegy árának egy bizonyos százalékát egy harmadik fél átjárójának adná, fix tárhelydíjat fizet – és teljes mértékben megfelel a GDPR-nak azáltal, hogy a személyes adatokat az Ön által kezelt infrastruktúrán belül tartja.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A pretix főbb funkciói

Rugalmas jegyértékesítés

Értékesítsen fizetős, ingyenes és adományalapú jegyeket kvótákkal, utalványokkal, ülőhelyválasztással és időalapú elérhetőséggel, több eseményre, egyetlen üzletből.

Beépített fizetés

Natív integrációk a Stripe, PayPal, SEPA, banki átutalás és sok más átjáróval – nincs szükség harmadik féltől származó bővítmény piactérre.

Ülésrendek

Vizuális interaktív ülésválasztás kategóriákkal, árkülönbségekkel és akadálymentesített ülőhelyekkel színházak, csarnokok és stadionok számára.

Helyszíni bejelentkezés

A kiegészítő mobil és asztali szkenner alkalmazások érvényesítik a QR-kódos jegyeket a bejáratnál, beleértve az offline módot is a rossz kapcsolattal rendelkező helyszínek számára.

Többnyelvű üzletek

Indítson lokalizált jegyboltokat több mint 30 nyelven, fordított e-mailekkel, jegyelrendezésekkel és azonnal használható fizetési folyamatokkal.

REST API és Webhookok

Integrálja a pretixet CRM-ekkel, könyvelési rendszerekkel és jelvénynyomtatással egy dokumentált REST API-n és eseményvezérelt webhookokon keresztül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a pretix szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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