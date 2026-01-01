A pretix egy funkciókban gazdag, nyílt forráskódú jegyértékesítő platform. Kifejezetten rendezvényszervezők számára készült, akik jegyeket szeretnének értékesíteni. Ezzel elkerülhetik a jegyenkénti díjak fizetését olyan kereskedelmi szolgáltatóknak, mint az Eventbrite vagy a Ticketmaster. A németországi pretix GmbH fejleszti és tartja karban. Világszerte több ezer rendezvényt szolgál ki – a kis workshopoktól a nagy konferenciákig és fesztiválokig. Úgy tervezték, hogy összeomlás nélkül kezelje a nagy forgalmú értékesítési időszakokat.

A pretix saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a résztvevői adatok, a fizetési konfiguráció és a bevétel felett. Ahelyett, hogy minden jegy árának egy bizonyos százalékát egy harmadik fél átjárójának adná, fix tárhelydíjat fizet – és teljes mértékben megfelel a GDPR-nak azáltal, hogy a személyes adatokat az Ön által kezelt infrastruktúrán belül tartja.