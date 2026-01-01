Telepítse a pretixet egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú jegyértékesítési platform konferenciák, fesztiválok, workshopok és bármilyen, fizikai vagy digitális jeggyel rendelkező esemény számára.
Válasszon VPS csomagot a pretix szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a pretix
A pretix egy funkciókban gazdag, nyílt forráskódú jegyértékesítő platform. Kifejezetten rendezvényszervezők számára készült, akik jegyeket szeretnének értékesíteni. Ezzel elkerülhetik a jegyenkénti díjak fizetését olyan kereskedelmi szolgáltatóknak, mint az Eventbrite vagy a Ticketmaster. A németországi pretix GmbH fejleszti és tartja karban. Világszerte több ezer rendezvényt szolgál ki – a kis workshopoktól a nagy konferenciákig és fesztiválokig. Úgy tervezték, hogy összeomlás nélkül kezelje a nagy forgalmú értékesítési időszakokat.
A pretix saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a résztvevői adatok, a fizetési konfiguráció és a bevétel felett. Ahelyett, hogy minden jegy árának egy bizonyos százalékát egy harmadik fél átjárójának adná, fix tárhelydíjat fizet – és teljes mértékben megfelel a GDPR-nak azáltal, hogy a személyes adatokat az Ön által kezelt infrastruktúrán belül tartja.
A pretix főbb funkciói
Rugalmas jegyértékesítés
Értékesítsen fizetős, ingyenes és adományalapú jegyeket kvótákkal, utalványokkal, ülőhelyválasztással és időalapú elérhetőséggel, több eseményre, egyetlen üzletből.
Beépített fizetés
Natív integrációk a Stripe, PayPal, SEPA, banki átutalás és sok más átjáróval – nincs szükség harmadik féltől származó bővítmény piactérre.
Ülésrendek
Vizuális interaktív ülésválasztás kategóriákkal, árkülönbségekkel és akadálymentesített ülőhelyekkel színházak, csarnokok és stadionok számára.
Helyszíni bejelentkezés
A kiegészítő mobil és asztali szkenner alkalmazások érvényesítik a QR-kódos jegyeket a bejáratnál, beleértve az offline módot is a rossz kapcsolattal rendelkező helyszínek számára.
Többnyelvű üzletek
Indítson lokalizált jegyboltokat több mint 30 nyelven, fordított e-mailekkel, jegyelrendezésekkel és azonnal használható fizetési folyamatokkal.
REST API és Webhookok
Integrálja a pretixet CRM-ekkel, könyvelési rendszerekkel és jelvénynyomtatással egy dokumentált REST API-n és eseményvezérelt webhookokon keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a pretix szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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