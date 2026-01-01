Telepítse a DenoKV-t egyetlen kattintással.
Erősen konzisztens kulcs-érték adatbázis, amelyet a Deno csapat épített, ACID tranzakciókkal és JavaScript-natív API-val.
Válasszon VPS csomagot a DenoKV szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DenoKV
A DenoKV egy modern kulcs-érték adatbázis, amelyet a Deno alkotói hoztak létre. Erős konzisztenciájú tárolást kínál ACID tranzakciós garanciákkal és egy JavaScript-natív API-val, amely természetesen illeszkedik a Deno alkalmazásokba. Támogatja az atomi műveleteket, a másodlagos indexeket, az automatikus verziókövetést, valamint a kis metaadatok és nagy bináris objektumok hatékony kezelését. Mindezt egy SQLite tárolómotor biztosítja a megbízható perzisztencia érdekében.
A DenoKV saját VPS-en történő üzemeltetése kiszámítható teljesítményt és költségeket biztosít a menedzselt adatbázis-szolgáltatásokhoz képest. Teljes ellenőrzést ad az adatszint felett, és token alapú hitelesítést a biztonságos hozzáféréshez. Ez az ideális háttértár a Deno alkalmazások számára, amelyek megbízható kulcs-érték tárolást igényelnek, szállítói függőség vagy változó felhőalapú árazás nélkül.
A DenoKV főbb funkciói
ACID tranzakciók
Garantálja az atomicitást, a konzisztenciát, az izolációt és a tartósságot minden művelethez, így biztonságossá téve a kritikus alkalmazásállapot tárolását.
JavaScript-natív API
Kifejezetten Deno-hoz tervezve, idiomatikus aszinkron API-val, amely természetesen integrálódik a létező Deno alkalmazásokba és Deno Deploy projektekbe.
Atomikus többkulcsos műveletek
Feltételes olvasás-módosítás-írás műveleteket hajt végre több kulcson keresztül egyetlen atomi tranzakcióban, lehetővé téve a versenyhelyzet-mentes állapotkezelést.
Másodlagos indexek
Határozzon meg másodlagos indexeket az adataira, hogy lehetővé tegye a hatékony kereséseket az elsődleges kulcson túl, külső lekérdezési infrastruktúra nélkül.
Token-alapú biztonság
Biztosítja az összes adatbázis-hozzáférést egy generált hozzáférési tokennel, megakadályozva az illetéktelen csatlakozásokat a kulcs-érték tárolóhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DenoKV szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.