A DenoKV egy modern kulcs-érték adatbázis, amelyet a Deno alkotói hoztak létre. Erős konzisztenciájú tárolást kínál ACID tranzakciós garanciákkal és egy JavaScript-natív API-val, amely természetesen illeszkedik a Deno alkalmazásokba. Támogatja az atomi műveleteket, a másodlagos indexeket, az automatikus verziókövetést, valamint a kis metaadatok és nagy bináris objektumok hatékony kezelését. Mindezt egy SQLite tárolómotor biztosítja a megbízható perzisztencia érdekében.

A DenoKV saját VPS-en történő üzemeltetése kiszámítható teljesítményt és költségeket biztosít a menedzselt adatbázis-szolgáltatásokhoz képest. Teljes ellenőrzést ad az adatszint felett, és token alapú hitelesítést a biztonságos hozzáféréshez. Ez az ideális háttértár a Deno alkalmazások számára, amelyek megbízható kulcs-érték tárolást igényelnek, szállítói függőség vagy változó felhőalapú árazás nélkül.