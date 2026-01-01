A wger egy nyílt forráskódú fitnesz- és edzéskövető. Egyetlen saját üzemeltetésű Django alkalmazásban egyesíti az átfogó gyakorlatadatbázist, a strukturált edzéstervezést, a táplálkozáskövetést és a testsúly-ellenőrzést. Tartalmaz egy közösség által összeállított katalógust. Ez több ezer gyakorlatot kínál leírásokkal, célizmokkal és bemutató képekkel. Natív iOS és Android mobilalkalmazásokkal is párosítható, így a sportolók naplózhatják az edzéseket és étkezéseket az edzőteremből.

A wger saját üzemeltetése a VPS-én tartja a személyes edzésadatokat. Ezek az edzések, testméretek, étkezési naplók és fejlődési diagramok. Így az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak, nem pedig egy fitnesz SaaS-hez kerülnek. A platform több felhasználót támogat privát fiókokkal. Lehetőséget biztosít opcionális vendégbejelentkezésekre próbaidőszakra. Továbbá egy átfogó REST API-t kínál egyedi irányítópultokhoz vagy harmadik féltől származó alkalmazásintegrációkhoz.