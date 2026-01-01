Telepítse a wger-t egy kattintással.
Önállóan üzemeltetett fitnesz és edzéskövető edzésadatbázissal, táplálkozás naplózással és súlykövetéssel sportolóknak és edzőknek.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a wger
A wger egy nyílt forráskódú fitnesz- és edzéskövető. Egyetlen saját üzemeltetésű Django alkalmazásban egyesíti az átfogó gyakorlatadatbázist, a strukturált edzéstervezést, a táplálkozáskövetést és a testsúly-ellenőrzést. Tartalmaz egy közösség által összeállított katalógust. Ez több ezer gyakorlatot kínál leírásokkal, célizmokkal és bemutató képekkel. Natív iOS és Android mobilalkalmazásokkal is párosítható, így a sportolók naplózhatják az edzéseket és étkezéseket az edzőteremből.
A wger saját üzemeltetése a VPS-én tartja a személyes edzésadatokat. Ezek az edzések, testméretek, étkezési naplók és fejlődési diagramok. Így az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak, nem pedig egy fitnesz SaaS-hez kerülnek. A platform több felhasználót támogat privát fiókokkal. Lehetőséget biztosít opcionális vendégbejelentkezésekre próbaidőszakra. Továbbá egy átfogó REST API-t kínál egyedi irányítópultokhoz vagy harmadik féltől származó alkalmazásintegrációkhoz.
A wger főbb funkciói
Gyakorlatadatbázis
Több ezer közösség által összeállított gyakorlat leírásokkal, célzott izomcsoportokkal és bemutató képekkel, szinkronizálva a wger.de upstream katalógusából.
Edzéstervezés
Építsen strukturált rutinokat szettekkel, ismétlésekkel, súlyokkal és pihenőidőkkel, majd kövesse nyomon a foglalkozásonkénti haladást diagramokkal.
Táplálkozásnaplózás
Tervezze meg az étkezéseket makró- és kalóriacélok alapján, kereshető élelmiszer-adatbázissal, napi étkezési naplókkal és bevásárlólista-generálással.
Testsúlykövetés
Naplózza a testsúlyt, a méreteket és a fejlődésről készült fotókat idővel, olyan trenddiagramok segítségével, amelyek kiemelik a hosszú távú változásokat.
Natív mobilalkalmazások
Ingyenes iOS és Android kísérőalkalmazások csatlakoznak a saját üzemeltetésű példányodhoz az edzőtermi naplózáshoz, böngésző nélkül.
Többfelhasználós API-val
Felhasználónkénti fiókok opcionális vendégbejelentkezésekkel, valamint egy átfogó REST API egyedi irányítópultokhoz, integrációkhoz és coaching eszközökhöz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a wger szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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