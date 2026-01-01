Telepítse az OSRM-et egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű OpenStreetMap útvonaltervező motor beépített útvonaltervező felhasználói felülettel autóhoz, kerékpárhoz és gyalogos navigációhoz.
Válasszon VPS csomagot a OSRM szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OSRM
Az OSRM (Open Source Routing Machine) egy nagy teljesítményű útválasztó motor a legrövidebb útvonalakhoz az OpenStreetMap adatokból épített úthálózatokban. Ez biztosítja a lépésről lépésre történő útvonaltervezést, az izokrónokat, a távolságmátrixokat, a térképillesztést és az utazásoptimalizálást egy letisztult HTTP API-n keresztül. Éles környezetben használja az openstreetmap.org és számos kereskedelmi térképező termék.
Ez a sablon tartalmazza a hivatalos útválasztó backendet a hivatalos útvonaltervező frontenddel együtt, így azonnal működő térkép felhasználói felületet kap. Az OSRM saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a kérésenkénti kvótákat és az árazási szinteket. Privátan tartja a helymeghatározási lekérdezéseket, és lehetővé teszi, hogy bármilyen OpenStreetMap régiót behelyezzen, amire szüksége van. Mindezt anélkül, hogy telemetriai adatokat osztana meg harmadik féllel.
A OSRM főbb funkciói
Beépített útmutatók UI
A hivatalos OSRM frontend előre konfigurálva érkezik a backendjéhez, interaktív útvonaltervező térképet biztosítva Önnek anélkül, hogy kódot kellene írnia.
Ezredmásodperc alatti útválasztás
A többszintű Dijkstra motor kontinentális méretű útvonalakat szolgáltat milliszekundumok alatt, még szerény VPS hardveren is.
Teljes útválasztási API
Az útvonal, táblázat, illesztés, utazás, csempe és legközelebbi végpontok segítségével útvonaltervezést, ETA mátrixokat, GPS térképillesztést és TSP megoldókat építhet.
Egyedi OSM régiók
Irányítsa a mellékelt init konténert bármely Geofabrik kivonatra, hogy útvonaltervezést biztosítson egy ország, kontinens vagy bolygóméretű, tetszőleges adatkészlethez.
Több utazási profil
Váltsa a mellékelt Lua profilt autó, kerékpár és gyalogos mód között, hogy az útvonaltervezést az Ön által alkalmazott felhasználási esethez igazítsa.
Nincs kvóta vagy API kulcs
Futtasson korlátlan lekérdezéseket saját példányán sebességkorlátok, váratlan számlázási költségek vagy harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OSRM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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