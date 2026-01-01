Akár 69% kedvezmény a OSRM szolgáltatásra

Telepítse az OSRM-et egyetlen kattintással.

Nagy teljesítményű OpenStreetMap útvonaltervező motor beépített útvonaltervező felhasználói felülettel autóhoz, kerékpárhoz és gyalogos navigációhoz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az OSRM-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a OSRM szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a OSRM

Az OSRM (Open Source Routing Machine) egy nagy teljesítményű útválasztó motor a legrövidebb útvonalakhoz az OpenStreetMap adatokból épített úthálózatokban. Ez biztosítja a lépésről lépésre történő útvonaltervezést, az izokrónokat, a távolságmátrixokat, a térképillesztést és az utazásoptimalizálást egy letisztult HTTP API-n keresztül. Éles környezetben használja az openstreetmap.org és számos kereskedelmi térképező termék.

Ez a sablon tartalmazza a hivatalos útválasztó backendet a hivatalos útvonaltervező frontenddel együtt, így azonnal működő térkép felhasználói felületet kap. Az OSRM saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a kérésenkénti kvótákat és az árazási szinteket. Privátan tartja a helymeghatározási lekérdezéseket, és lehetővé teszi, hogy bármilyen OpenStreetMap régiót behelyezzen, amire szüksége van. Mindezt anélkül, hogy telemetriai adatokat osztana meg harmadik féllel.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A OSRM főbb funkciói

Beépített útmutatók UI

A hivatalos OSRM frontend előre konfigurálva érkezik a backendjéhez, interaktív útvonaltervező térképet biztosítva Önnek anélkül, hogy kódot kellene írnia.

Ezredmásodperc alatti útválasztás

A többszintű Dijkstra motor kontinentális méretű útvonalakat szolgáltat milliszekundumok alatt, még szerény VPS hardveren is.

Teljes útválasztási API

Az útvonal, táblázat, illesztés, utazás, csempe és legközelebbi végpontok segítségével útvonaltervezést, ETA mátrixokat, GPS térképillesztést és TSP megoldókat építhet.

Egyedi OSM régiók

Irányítsa a mellékelt init konténert bármely Geofabrik kivonatra, hogy útvonaltervezést biztosítson egy ország, kontinens vagy bolygóméretű, tetszőleges adatkészlethez.

Több utazási profil

Váltsa a mellékelt Lua profilt autó, kerékpár és gyalogos mód között, hogy az útvonaltervezést az Ön által alkalmazott felhasználási esethez igazítsa.

Nincs kvóta vagy API kulcs

Futtasson korlátlan lekérdezéseket saját példányán sebességkorlátok, váratlan számlázási költségek vagy harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OSRM szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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