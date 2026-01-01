Az OSRM (Open Source Routing Machine) egy nagy teljesítményű útválasztó motor a legrövidebb útvonalakhoz az OpenStreetMap adatokból épített úthálózatokban. Ez biztosítja a lépésről lépésre történő útvonaltervezést, az izokrónokat, a távolságmátrixokat, a térképillesztést és az utazásoptimalizálást egy letisztult HTTP API-n keresztül. Éles környezetben használja az openstreetmap.org és számos kereskedelmi térképező termék.

Ez a sablon tartalmazza a hivatalos útválasztó backendet a hivatalos útvonaltervező frontenddel együtt, így azonnal működő térkép felhasználói felületet kap. Az OSRM saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a kérésenkénti kvótákat és az árazási szinteket. Privátan tartja a helymeghatározási lekérdezéseket, és lehetővé teszi, hogy bármilyen OpenStreetMap régiót behelyezzen, amire szüksége van. Mindezt anélkül, hogy telemetriai adatokat osztana meg harmadik féllel.