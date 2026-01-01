Az Explo egy saját üzemeltetésű zenei felfedező szerver, amely összekapcsolja a ListenBrainz hallgatási előzményeit a személyes zenei könyvtárával. Heti és napi ajánló lejátszási listákat húz le a ListenBrainzről. Megtalálja a megfelelő számokat a YouTube vagy a Soulseek segítségével. Letölti azokat, és közvetlenül lejátszási listákat hoz létre a Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic vagy MPD belsejében. Ez automatikusan történik, az Ön által vezérelt ütemezés szerint.

A streaming szolgáltatásokkal ellentétben, amelyek előfizetések és átláthatatlan algoritmusok mögé zárják az ajánlásokat, az Explo teljes átláthatóságot biztosít. Minden ajánlás visszavezethető a ListenBrainz-en lévő tényleges hallgatási adataihoz, és minden letöltött szám az Ön saját szerverén található. A beépített webes UI segítségével kezelheti az ütemezéseket, böngészheti a lejátszási lista előzményeit. Konfigurálhatja az összes integrációt anélkül, hogy szerkesztenie kellene a konfigurációs fájlokat.