Telepítse az Explo-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett zenei felfedező motor, amely automatikusan lejátszási listákat készít a ListenBrainz ajánlásaiból, és letölti azokat a könyvtárába.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Explo
Az Explo egy saját üzemeltetésű zenei felfedező szerver, amely összekapcsolja a ListenBrainz hallgatási előzményeit a személyes zenei könyvtárával. Heti és napi ajánló lejátszási listákat húz le a ListenBrainzről. Megtalálja a megfelelő számokat a YouTube vagy a Soulseek segítségével. Letölti azokat, és közvetlenül lejátszási listákat hoz létre a Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic vagy MPD belsejében. Ez automatikusan történik, az Ön által vezérelt ütemezés szerint.
A streaming szolgáltatásokkal ellentétben, amelyek előfizetések és átláthatatlan algoritmusok mögé zárják az ajánlásokat, az Explo teljes átláthatóságot biztosít. Minden ajánlás visszavezethető a ListenBrainz-en lévő tényleges hallgatási adataihoz, és minden letöltött szám az Ön saját szerverén található. A beépített webes UI segítségével kezelheti az ütemezéseket, böngészheti a lejátszási lista előzményeit. Konfigurálhatja az összes integrációt anélkül, hogy szerkesztenie kellene a konfigurációs fájlokat.
A Explo főbb funkciói
ListenBrainz felfedezés
Lekéri a Weekly Exploration, Weekly Jams és Daily Jams lejátszási listákat közvetlenül a ListenBrainz fiókjából. Ezeket az ajánlásokat teljes mértékben a saját zenehallgatási előzményei alakítják.
Többszerveres támogatás
Integrálható a Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic és MPD rendszerekkel, közvetlenül abban a zenei szerverben hozva létre lejátszási listákat, amelyet már futtat.
Ütemezett automatizálás
Konfigurálható cron ütemezések automatikusan futtatják a felfedezést – állítsa be egyszer, és új zene jelenik meg a könyvtárában minden héten, kézi lépések nélkül.
YouTube és Soulseek letöltés
Megtalálja és letölti a zeneszámokat YouTube-ról (yt-dlp segítségével) vagy Soulseek-ről (Slskd segítségével), minőségi szűrőkkel, formátumválasztással és intelligens duplikációmentesítéssel.
Webes UI kezelés
Lejátszási lista archívumok böngészése, manuális futtatások indítása, ütemezések módosítása és az összes zenei szerverbeállítás kezelése egyetlen hitelesített böngészőfelületről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Explo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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