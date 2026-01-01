Akár 69% kedvezmény a Jaeger szolgáltatásra

Telepítse a Jaegert egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú elosztott nyomkövető platform a kérésfolyamatok megfigyelésére és a teljesítményproblémák diagnosztizálására mikroszolgáltatás-architektúrákban.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Jaegert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Jaeger szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Jaeger

A Jaeger egy CNCF által minősített projekt a végpontok közötti elosztott nyomkövetéshez. Eredetileg az Ubernél fejlesztették ki több ezer mikroszolgáltatás monitorozására. Rögzíti, hogyan terjednek a kérések a rendszeren keresztül. Ez feltárja a szolgáltatásfüggőségeket, az időzítési hibákat, a hibaterjedést és a késleltetési szűk keresztmetszeteket. Ezek a hagyományos naplózással önmagukban láthatatlanok. Ez a telepítés azonnal támogatja az OpenTelemetry Protocol (OTLP) protokollt a modern műszerezési könyvtárakkal való kompatibilitás érdekében.

A Jaeger saját üzemeltetése a nyomkövetési adatokat teljesen a saját infrastruktúráján tartja. Ezek az adatok gyakran tartalmaznak felhasználói azonosítókat, adatbázis-lekérdezéseket és belső API-részleteket. Ezzel elkerülheti a nyomkövetésenkénti árazást a kereskedelmi APM-szolgáltatóktól. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a megőrzés és a hozzáférés felett. A költségek előre jelezhetők, és a VPS-ével skálázódnak, nem pedig a forgalmával.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Jaeger főbb funkciói

OpenTelemetry támogatás

Natív OTLP adatbetöltés azt jelenti, hogy bármely OpenTelemetry SDK-kkal instrumentált alkalmazás küldhet nyomkövetéseket a Jaegernek egyedi exportőrök nélkül.

Szolgáltatás függőségi gráf

Az automatikusan generált szolgáltatásgráfok mutatják a híváskapcsolatokat és a kérésmennyiségeket az architektúrájában lévő összes szolgáltatás között.

Mély nyomelemzés

A részletes nyomkövetési idővonalak minden span-t és műveletet lebontanak, időtartamokkal, címkékkel és naplókkal, a lassú lekérdezések és hibák pontos azonosításához.

Nyomkövetés összehasonlítás

Hasonlítsa össze a nyomkövetéseket egy telepítés előtt és után, hogy gyorsan azonosítsa a teljesítményromlásokat vagy az új hibamintákat, amelyeket a kódmódosítások vezettek be.

Adaptív mintavételezés

Dinamikusan szabályozza a nyomkövetési adatgyűjtés mennyiségét, hogy egyensúlyt teremtsen az észlelhetőség mélysége és a tárolási, valamint betöltési költségek között a nagy forgalmú rendszerekben.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jaeger szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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