Telepítse a Jaegert egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú elosztott nyomkövető platform a kérésfolyamatok megfigyelésére és a teljesítményproblémák diagnosztizálására mikroszolgáltatás-architektúrákban.
Válasszon VPS csomagot a Jaeger szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Jaeger
A Jaeger egy CNCF által minősített projekt a végpontok közötti elosztott nyomkövetéshez. Eredetileg az Ubernél fejlesztették ki több ezer mikroszolgáltatás monitorozására. Rögzíti, hogyan terjednek a kérések a rendszeren keresztül. Ez feltárja a szolgáltatásfüggőségeket, az időzítési hibákat, a hibaterjedést és a késleltetési szűk keresztmetszeteket. Ezek a hagyományos naplózással önmagukban láthatatlanok. Ez a telepítés azonnal támogatja az OpenTelemetry Protocol (OTLP) protokollt a modern műszerezési könyvtárakkal való kompatibilitás érdekében.
A Jaeger saját üzemeltetése a nyomkövetési adatokat teljesen a saját infrastruktúráján tartja. Ezek az adatok gyakran tartalmaznak felhasználói azonosítókat, adatbázis-lekérdezéseket és belső API-részleteket. Ezzel elkerülheti a nyomkövetésenkénti árazást a kereskedelmi APM-szolgáltatóktól. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a megőrzés és a hozzáférés felett. A költségek előre jelezhetők, és a VPS-ével skálázódnak, nem pedig a forgalmával.
A Jaeger főbb funkciói
OpenTelemetry támogatás
Natív OTLP adatbetöltés azt jelenti, hogy bármely OpenTelemetry SDK-kkal instrumentált alkalmazás küldhet nyomkövetéseket a Jaegernek egyedi exportőrök nélkül.
Szolgáltatás függőségi gráf
Az automatikusan generált szolgáltatásgráfok mutatják a híváskapcsolatokat és a kérésmennyiségeket az architektúrájában lévő összes szolgáltatás között.
Mély nyomelemzés
A részletes nyomkövetési idővonalak minden span-t és műveletet lebontanak, időtartamokkal, címkékkel és naplókkal, a lassú lekérdezések és hibák pontos azonosításához.
Nyomkövetés összehasonlítás
Hasonlítsa össze a nyomkövetéseket egy telepítés előtt és után, hogy gyorsan azonosítsa a teljesítményromlásokat vagy az új hibamintákat, amelyeket a kódmódosítások vezettek be.
Adaptív mintavételezés
Dinamikusan szabályozza a nyomkövetési adatgyűjtés mennyiségét, hogy egyensúlyt teremtsen az észlelhetőség mélysége és a tárolási, valamint betöltési költségek között a nagy forgalmú rendszerekben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jaeger szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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