A Jaeger egy CNCF által minősített projekt a végpontok közötti elosztott nyomkövetéshez. Eredetileg az Ubernél fejlesztették ki több ezer mikroszolgáltatás monitorozására. Rögzíti, hogyan terjednek a kérések a rendszeren keresztül. Ez feltárja a szolgáltatásfüggőségeket, az időzítési hibákat, a hibaterjedést és a késleltetési szűk keresztmetszeteket. Ezek a hagyományos naplózással önmagukban láthatatlanok. Ez a telepítés azonnal támogatja az OpenTelemetry Protocol (OTLP) protokollt a modern műszerezési könyvtárakkal való kompatibilitás érdekében.

A Jaeger saját üzemeltetése a nyomkövetési adatokat teljesen a saját infrastruktúráján tartja. Ezek az adatok gyakran tartalmaznak felhasználói azonosítókat, adatbázis-lekérdezéseket és belső API-részleteket. Ezzel elkerülheti a nyomkövetésenkénti árazást a kereskedelmi APM-szolgáltatóktól. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a megőrzés és a hozzáférés felett. A költségek előre jelezhetők, és a VPS-ével skálázódnak, nem pedig a forgalmával.