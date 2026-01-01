Telepítse az Open Journal Systems rendszert egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú tudományos folyóirat-kezelő és -publikáló platform, amelyben világszerte folyóiratok ezrei bíznak.
Válasszon VPS csomagot a Open Journal Systems szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Open Journal Systems
Az Open Journal Systems (OJS) egy ingyenes, nyílt forráskódú platform, amelyet a Public Knowledge Project (PKP) fejlesztett ki. Célja egy tudományos folyóirat teljes munkafolyamatának kezelése. Ez magában foglalja a beküldéseket, a szakértői értékelést, a szerkesztést, a gyártást és az online publikációt. Ez a világ legszélesebb körben használt nyílt hozzáférésű folyóirat-kezelő rendszere. Több tízezer folyóiratot működtet egyetemeken, kutatóintézetekben és független kiadóknál világszerte.
Az OJS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes függetlenséget biztosít folyóiratának a kereskedelmi kiadói platformoktól. Nincsenek cikkdíjak, előfizetési költségek. Teljes tulajdonjogot biztosít a beküldött adatok és a publikációs archívum felett. A platform támogatja a több folyóiratos telepítéseket, így alkalmas olyan intézmények számára, amelyek egyetlen telepítésből több címet is futtatnak.
A Open Journal Systems főbb funkciói
Teljes beküldési munkafolyamat
Kezelje a teljes szerkesztési életciklust a szerzői beküldéstől a szakmai lektoráláson, a szöveggondozáson, a tördelésen és a végső publikáción át egyetlen platformon.
Szakmai bírálat kezelése
Bírálók kijelölése, a bírálati határidők nyomon követése, emlékeztetők küldése és a bírálói döntések gyűjtése egy strukturált szerkesztőségi irányítópultról.
Nyílt hozzáférésű publikálás
Tegyen közzé cikkeket nyílt hozzáférésű licencek alatt, DOI-integrációval, ORCID-támogatással és indexelt metaadatokkal a felfedezhetőség érdekében.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse az OJS-t bővítményekkel statisztikákhoz, használati metrikákhoz, előfizetés-kezeléshez, fizetési átjárókhoz és harmadik féltől származó szolgáltatások integrációjához.
Többnyelvű támogatás
Az OJS több tucat nyelv fordítását tartalmazza, és támogatja a kétnyelvű vagy többnyelvű folyóirat felületeket és tartalmat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Open Journal Systems szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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