Az Open Journal Systems (OJS) egy ingyenes, nyílt forráskódú platform, amelyet a Public Knowledge Project (PKP) fejlesztett ki. Célja egy tudományos folyóirat teljes munkafolyamatának kezelése. Ez magában foglalja a beküldéseket, a szakértői értékelést, a szerkesztést, a gyártást és az online publikációt. Ez a világ legszélesebb körben használt nyílt hozzáférésű folyóirat-kezelő rendszere. Több tízezer folyóiratot működtet egyetemeken, kutatóintézetekben és független kiadóknál világszerte.

Az OJS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes függetlenséget biztosít folyóiratának a kereskedelmi kiadói platformoktól. Nincsenek cikkdíjak, előfizetési költségek. Teljes tulajdonjogot biztosít a beküldött adatok és a publikációs archívum felett. A platform támogatja a több folyóiratos telepítéseket, így alkalmas olyan intézmények számára, amelyek egyetlen telepítésből több címet is futtatnak.