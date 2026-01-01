Telepítse a Verdaccio-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú privát npm proxy regiszter a JavaScript csomagok közzétételéhez, gyorsítótárazásához és kezeléséhez a csapatodon belül.
Válasszon VPS csomagot a Verdaccio szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Verdaccio
A Verdaccio egy könnyűsúlyú, nyílt forráskódú privát npm regiszter, amely lehetővé teszi a csapatoknak belső csomagok közzétételét és proxyzza a nyilvános npm regisztert. Ellentétben a hosztolt regiszterekkel, amelyek felhasználónként díjat számítanak fel vagy korlátozzák a sebességet, a Verdaccio teljes egészében a saját infrastruktúráján fut. Ezáltal gyors, helyi npm csomag gyorsítótárat biztosít, valamint biztonságos tárolót a privát JavaScript moduljai számára.
A Verdaccio-val történő saját üzemeltetés megszünteti a build pipeline-ok külső npm elérhetőségtől való függőségét. Felgyorsítja a telepítéseket a helyi gyorsítótárazás révén, és távol tartja a saját fejlesztésű kódot a nyilvános regiszterektől. Teljesen kompatibilis az npm-mel, a Yarn-nal és a pnpm-mel, csupán a regiszter URL-jére kell mutatni, kliensoldali konfiguráció nélkül.
A Verdaccio főbb funkciói
Privát csomag közzététele
Tegye közzé és ossza meg belső npm csomagjait a csapatán belül, anélkül, hogy nyilvános regiszterben tenné közzé őket.
npm proxy és gyorsítótár
Automatikusan tükrözi a nyilvános npm csomagokat helyileg, így a telepítések gyorsak és megbízhatóak maradnak, még akkor is, ha az npm elérhetetlen.
npm, Yarn és pnpm kompatibilis
Azonnal működik az összes főbb JavaScript csomagkezelővel – nincs szükség speciális kliens bővítményekre vagy burkolókra.
Beépített hitelesítés
Felhasználói hozzáférés kezelése htpasswd-alapú hitelesítéssel annak szabályozására, hogy ki tehet közzé vagy telepíthet csomagokat.
Webes felhasználói felületet tartalmaz
Csomagok böngészése, verziók ellenőrzése és a nyilvántartás keresése egy letisztult, beépített webes felületen keresztül.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a tárhelyet, a hitelesítést és a middleware-t egy gazdag bővítményrendszeren keresztül, hogy integrálódjon az S3-mal, az LDAP-pal vagy egyedi munkafolyamatokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Verdaccio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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