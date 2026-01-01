A Verdaccio egy könnyűsúlyú, nyílt forráskódú privát npm regiszter, amely lehetővé teszi a csapatoknak belső csomagok közzétételét és proxyzza a nyilvános npm regisztert. Ellentétben a hosztolt regiszterekkel, amelyek felhasználónként díjat számítanak fel vagy korlátozzák a sebességet, a Verdaccio teljes egészében a saját infrastruktúráján fut. Ezáltal gyors, helyi npm csomag gyorsítótárat biztosít, valamint biztonságos tárolót a privát JavaScript moduljai számára.

A Verdaccio-val történő saját üzemeltetés megszünteti a build pipeline-ok külső npm elérhetőségtől való függőségét. Felgyorsítja a telepítéseket a helyi gyorsítótárazás révén, és távol tartja a saját fejlesztésű kódot a nyilvános regiszterektől. Teljesen kompatibilis az npm-mel, a Yarn-nal és a pnpm-mel, csupán a regiszter URL-jére kell mutatni, kliensoldali konfiguráció nélkül.