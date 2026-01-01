Telepítse a ThinkDashboardot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű könyvjelző kezelőfelület billentyűparancsokkal és minimalista, szöveges felülettel.
Válasszon VPS csomagot a ThinkDashboard szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ThinkDashboard
A ThinkDashboard egy minimalista, saját üzemeltetésű könyvjelző műszerfal, amely Go és vanilla JavaScript nyelven készült. Azoknak készült, akik gyors böngésző kezdőlapot szeretnének a tipikus otthoni labor műszerfalak felesleges funkciói nélkül. A könyvjelzők kategóriákba vannak csoportosítva és több oldalon keresztül rendezhetők. Egy letisztult, szövegközpontú felületen jelennek meg, amely azonnal betöltődik asztali és mobil eszközökön.
Minden könyvjelzőhöz hozzárendelhető egy billentyűparancs. Így egy gyakran használt cél megnyitása olyan gyors, mint egy gomb megnyomása. Nincs szükség egérre, keresési legördülő menüre vagy harmadik féltől származó bővítményekre. Minden adat JSON fájlokban található egy állandó kötetén. Ez triviálissá teszi a biztonsági mentéseket. A könyvjelzőgyűjteménye teljes egészében a saját VPS-én marad egy hosztolt könyvjelző szolgáltatás helyett.
A ThinkDashboard főbb funkciói
Billentyűparancsok
Rendeljen billentyűt bármely könyvjelzőhöz, és nyissa meg azonnal a műszerfalról az egér érintése nélkül.
Minimalista szöveges felhasználói felület
A tiszta, szöveges felület a linkjeire helyezi a hangsúlyt a widgetek, időjárás panelek vagy szolgáltatási csempék helyett.
Kategorizált könyvjelzők
A linkeket egyedi kategóriákba rendezheti, amelyek több irányítópult-oldalon is eloszlanak, a kontextusok egyértelmű elkülönítése érdekében.
Téma testreszabása
Váltson a sötét és világos témák között, vagy hozzon létre korlátlan egyedi színváltozatokat közvetlenül a konfigurációs oldalról.
JSON fájltárolás
Minden könyvjelző, oldal és beállítás sima JSON fájlokként tárolódik egy állandó köteten a könnyű biztonsági mentések és verziókövetés érdekében.
Reszponzív tervezés
Az elrendezés alkalmazkodik a telefonokhoz és táblagépekhez, így a kezdőlapja ugyanolyan gyorsan használható az asztali géptől távol is.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ThinkDashboard szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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