A ThinkDashboard egy minimalista, saját üzemeltetésű könyvjelző műszerfal, amely Go és vanilla JavaScript nyelven készült. Azoknak készült, akik gyors böngésző kezdőlapot szeretnének a tipikus otthoni labor műszerfalak felesleges funkciói nélkül. A könyvjelzők kategóriákba vannak csoportosítva és több oldalon keresztül rendezhetők. Egy letisztult, szövegközpontú felületen jelennek meg, amely azonnal betöltődik asztali és mobil eszközökön.

Minden könyvjelzőhöz hozzárendelhető egy billentyűparancs. Így egy gyakran használt cél megnyitása olyan gyors, mint egy gomb megnyomása. Nincs szükség egérre, keresési legördülő menüre vagy harmadik féltől származó bővítményekre. Minden adat JSON fájlokban található egy állandó kötetén. Ez triviálissá teszi a biztonsági mentéseket. A könyvjelzőgyűjteménye teljes egészében a saját VPS-én marad egy hosztolt könyvjelző szolgáltatás helyett.