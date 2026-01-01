Telepítse Ralph-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú IT eszközkezelő és adatközponti infrastruktúra platform teljes REST API-val.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ralph
A Ralph egy nyílt forráskódú eszközkezelő és CMDB (konfigurációkezelő adatbázis) rendszer. Ezt az Allegro fejlesztette ki nagyméretű IT infrastruktúra kezelésére. Lefedi a teljes eszköz életciklust, a beszerzéstől és hozzárendeléstől a leselejtezésig. Ez vonatkozik az adatközponti rackekre és a back-office környezetekre egyaránt. Beépített adatközpont-vizualizációt is tartalmaz a rack elrendezésekhez és az áramellátási kapacitás tervezéséhez.
A Ralph saját VPS-en való üzemeltetése egyetlen megbízható forrást nyújt az IT csapatnak. Ez magában foglalja a hardverleltárt, szoftverlicenceket, szerződéseket és támogatási megállapodásokat. Mindezt eszközönkénti előfizetési költségek nélkül. Egy átfogó REST API egyszerűvé teszi a Ralph integrálását meglévő jegykezelő, felügyeleti és beszerzési rendszerekkel.
A Ralph főbb funkciói
Eszköz életciklus követés
Kövesse nyomon az összes eszközt a beszerzési megrendeléstől a hozzárendelésig, karbantartásig és leselejtezésig, teljes előzményekkel és ellenőrzési nyomvonallal a megfelelőség és költségelszámolás érdekében.
Adatközpont-vizualizáció
Húzd és ejtsd módszerrel feltérképezheti a fizikai rack elrendezéseket, figyelemmel kísérheti a rackenkénti energiafogyasztást, és megtervezheti a kapacitásbővítéseket, mielőtt a hardver megérkezik.
REST API
Egy átfogó REST API lehetővé teszi Ralph integrálását jegykezelő rendszerekkel, felügyeleti platformokkal és beszerzési eszközökkel. Így automatizálhatja az inventúra frissítéseket és elkerülheti a duplikált adatbevitelt.
Szoftverlicenc-kezelés
Kövesse nyomon a szoftverlicenceket, szerződéseket és támogatási megállapodásokat a hardvereszközök mellett. Így mindig tudni fogja a licencelt elemeket, azok telepítési helyét és a megújítások esedékességét.
Egyéni munkafolyamatok
Határozzon meg rugalmas munkafolyamat-állapotokat az eszközök életciklus-szakaszaihoz, így a beszerzési, üzemeltetési és leszerelési folyamatai következetesen érvényesülnek a csapaton belül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ralph szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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