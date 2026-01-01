A Ralph egy nyílt forráskódú eszközkezelő és CMDB (konfigurációkezelő adatbázis) rendszer. Ezt az Allegro fejlesztette ki nagyméretű IT infrastruktúra kezelésére. Lefedi a teljes eszköz életciklust, a beszerzéstől és hozzárendeléstől a leselejtezésig. Ez vonatkozik az adatközponti rackekre és a back-office környezetekre egyaránt. Beépített adatközpont-vizualizációt is tartalmaz a rack elrendezésekhez és az áramellátási kapacitás tervezéséhez.

A Ralph saját VPS-en való üzemeltetése egyetlen megbízható forrást nyújt az IT csapatnak. Ez magában foglalja a hardverleltárt, szoftverlicenceket, szerződéseket és támogatási megállapodásokat. Mindezt eszközönkénti előfizetési költségek nélkül. Egy átfogó REST API egyszerűvé teszi a Ralph integrálását meglévő jegykezelő, felügyeleti és beszerzési rendszerekkel.