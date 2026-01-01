Telepítse a Jottyt egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú, fájlalapú jegyzetkészítő és feladatkezelő Kanban táblákkal és Markdown támogatással — nincs szükség adatbázisra.
Válasszon VPS csomagot a Jotty szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Jotty
A Jotty egy minimalista, saját tárhelyen futó produktivitási eszköz, amely mindent Markdown és JSON fájlokban tárol – nincs adatbázis, amit karban kellene tartani. Egy TipTap WYSIWYG szerkesztőt párosít gazdag jegyzetekhez és ellenőrzőlistákhoz Kanban táblákkal és alapvető időkövetéssel, lefedve a napi feladatkezelést felesleges bonyolultság nélkül.
A Jotty saját VPS-en való futtatásával jegyzetei és feladatlistái privátak maradnak. Bármilyen eszközről elérhetők, és mentesek az előfizetési díjaktól. A többfelhasználós támogatás admin panellel lehetővé teszi családok vagy kis csapatok számára, hogy megosszanak egy példányt. Külön jegyzetgyűjteményekkel és opcionális együttműködési megosztással linkeken keresztül.
A Jotty főbb funkciói
Fájlalapú tárolás
Jegyzetek és feladatok Markdown és JSON fájlokként tárolódnak — könnyen biztonsági menthető, verziókövethető vagy migrálható saját exportáló eszközök nélkül.
Formázott szövegszerkesztő
A TipTap-alapú WYSIWYG szerkesztő támogatja a Markdown-t, a szintaxiskiemelt kódrészleteket és a fogd és vidd ellenőrzőlistákat a hatékony jegyzeteléshez.
Kanban táblák
Vizualizálja a feladatfolyamatokat Kanban-táblákkal és beépített időkövetéssel, anélkül, hogy egy nagyméretű projektmenedzsment platformot telepítene.
Többfelhasználós hozzáférés
Admin panel támogatja a több felhasználói fiókot, külön jegyzetgyűjteményekkel és megosztható linkekkel a szelektív együttműködéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jotty szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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