A Jotty egy minimalista, saját tárhelyen futó produktivitási eszköz, amely mindent Markdown és JSON fájlokban tárol – nincs adatbázis, amit karban kellene tartani. Egy TipTap WYSIWYG szerkesztőt párosít gazdag jegyzetekhez és ellenőrzőlistákhoz Kanban táblákkal és alapvető időkövetéssel, lefedve a napi feladatkezelést felesleges bonyolultság nélkül.

A Jotty saját VPS-en való futtatásával jegyzetei és feladatlistái privátak maradnak. Bármilyen eszközről elérhetők, és mentesek az előfizetési díjaktól. A többfelhasználós támogatás admin panellel lehetővé teszi családok vagy kis csapatok számára, hogy megosszanak egy példányt. Külön jegyzetgyűjteményekkel és opcionális együttműködési megosztással linkeken keresztül.