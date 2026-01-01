Akár 69% kedvezmény a Pangolin Newt szolgáltatásra

Telepítse a Pangolin Newt-ot egykattintásos telepítéssel.

Userspace WireGuard alagút-kliens, amely biztonságosan tesz elérhetővé privát szolgáltatásokat a Pangolin távoli hozzáférési platformon keresztül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Pangolin Newt-ot egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Pangolin Newt szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Pangolin Newt

A Pangolin Newt egy teljesen felhasználói térben futó WireGuard alagút kliens és TCP/UDP proxy, amelyet úgy terveztek, hogy integrálódjon a Pangolin identitástudatos hozzáférési platformjával. Kernelmodulok és emelt jogosultságok nélkül működve a Newt titkosított alagutakat létesít a Pangolin kilépési csomópontjaihoz és helyi proxykat nyújt az alkalmazásforgalom biztonságos útválasztásához.

A Newt VPS-re történő telepítésével, szolgáltatásai mellett, nulla bizalmi távoli hozzáférést kap privát erőforrásaihoz bárhonnan. A hozzáférést a Pangolin identitásalapú szabályzatai irányítják. Nincs szükség nyilvános IP-expozícióra vagy hagyományos VPN többletterhelésre.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Pangolin Newt főbb funkciói

Felhasználói tér WireGuard

Teljesen felhasználói térben fut, kernelmodulok és emelt szintű jogosultságok nélkül, így biztonságos és egyszerű a telepítése konténerizált környezetekben.

Zéró bizalmi hozzáférés

A Pangolin identitáspolitikák szabályozzák minden erőforráshoz való hozzáférést, biztosítva, hogy csak hitelesített és engedélyezett felhasználók férhessenek hozzá a privát szolgáltatásokhoz.

Beépített TCP/UDP proxy

Alagútkezelőként és alkalmazásproxyként is működik, több szolgáltatás forgalmát irányítva egyetlen titkosított WireGuard kapcsolaton keresztül.

Automatikus alagút kezelés

Fenntart egy állandó WebSocket kapcsolatot a Pangolin vezérlősíkkal, így az alagutak automatikusan újra létrejönnek hálózati megszakítások után.

NAT-átjárás támogatás

Megbízhatóan csatlakozik tűzfalak és korlátozó hálózatok mögül, kézi porttovábbítás vagy a hálózati konfiguráció módosítása nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pangolin Newt szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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