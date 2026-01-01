Telepítse a Pangolin Newt-ot egykattintásos telepítéssel.
Userspace WireGuard alagút-kliens, amely biztonságosan tesz elérhetővé privát szolgáltatásokat a Pangolin távoli hozzáférési platformon keresztül.
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Erre jó a Pangolin Newt
A Pangolin Newt egy teljesen felhasználói térben futó WireGuard alagút kliens és TCP/UDP proxy, amelyet úgy terveztek, hogy integrálódjon a Pangolin identitástudatos hozzáférési platformjával. Kernelmodulok és emelt jogosultságok nélkül működve a Newt titkosított alagutakat létesít a Pangolin kilépési csomópontjaihoz és helyi proxykat nyújt az alkalmazásforgalom biztonságos útválasztásához.
A Newt VPS-re történő telepítésével, szolgáltatásai mellett, nulla bizalmi távoli hozzáférést kap privát erőforrásaihoz bárhonnan. A hozzáférést a Pangolin identitásalapú szabályzatai irányítják. Nincs szükség nyilvános IP-expozícióra vagy hagyományos VPN többletterhelésre.
A Pangolin Newt főbb funkciói
Felhasználói tér WireGuard
Teljesen felhasználói térben fut, kernelmodulok és emelt szintű jogosultságok nélkül, így biztonságos és egyszerű a telepítése konténerizált környezetekben.
Zéró bizalmi hozzáférés
A Pangolin identitáspolitikák szabályozzák minden erőforráshoz való hozzáférést, biztosítva, hogy csak hitelesített és engedélyezett felhasználók férhessenek hozzá a privát szolgáltatásokhoz.
Beépített TCP/UDP proxy
Alagútkezelőként és alkalmazásproxyként is működik, több szolgáltatás forgalmát irányítva egyetlen titkosított WireGuard kapcsolaton keresztül.
Automatikus alagút kezelés
Fenntart egy állandó WebSocket kapcsolatot a Pangolin vezérlősíkkal, így az alagutak automatikusan újra létrejönnek hálózati megszakítások után.
NAT-átjárás támogatás
Megbízhatóan csatlakozik tűzfalak és korlátozó hálózatok mögül, kézi porttovábbítás vagy a hálózati konfiguráció módosítása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pangolin Newt szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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