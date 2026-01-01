A Pangolin Newt egy teljesen felhasználói térben futó WireGuard alagút kliens és TCP/UDP proxy, amelyet úgy terveztek, hogy integrálódjon a Pangolin identitástudatos hozzáférési platformjával. Kernelmodulok és emelt jogosultságok nélkül működve a Newt titkosított alagutakat létesít a Pangolin kilépési csomópontjaihoz és helyi proxykat nyújt az alkalmazásforgalom biztonságos útválasztásához.

A Newt VPS-re történő telepítésével, szolgáltatásai mellett, nulla bizalmi távoli hozzáférést kap privát erőforrásaihoz bárhonnan. A hozzáférést a Pangolin identitásalapú szabályzatai irányítják. Nincs szükség nyilvános IP-expozícióra vagy hagyományos VPN többletterhelésre.