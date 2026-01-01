Akár 69% kedvezmény a PufferPanel szolgáltatásra

Telepítse a PufferPanelt egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú játékszerver-kezelő panel webes felhasználói felülettel Minecraft, Factorio, Rust és sok más játékhoz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a PufferPanelt egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a PufferPanel szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a PufferPanel

A PufferPanel egy ingyenes, nyílt forráskódú, web alapú játékszerver-kezelő panel, amellyel egyetlen felületről hozhat létre, konfigurálhat és üzemeltethet dedikált játékszervereket. Számos címet támogat alapból – többek között Minecraft, Factorio, Rust, ARK és Source engine játékokat –, és sablonokat használ, így új szervertípusokat indíthat el anélkül, hogy a parancssorhoz nyúlna.

A PufferPanel saját VPS-en történő üzemeltetése teljes irányítást ad a játékszerverei, játékosadatai és modding beállításai felett, beépített felhasználói szerepkörökkel, SFTP hozzáféréssel és élő konzolkimenettel. Könnyű alternatívája a kereskedelmi vezérlőpaneleknek, és természetesen illeszkedik egy egy-VPS-es játékközösséghez.

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Erre jó a {name}

A PufferPanel főbb funkciói

Többjátékos támogatás

Beépített sablonok Minecrafthez, Factorióhoz, Rusthoz, ARK-hoz, Source engine játékokhoz és még sok máshoz, egyedi sablonok hozzáadásának lehetőségével.

Webalapú konzol

Minden játékszervert kezelhet egy letisztult webes UI-n keresztül, élő konzolkimenettel, indítás/leállítás vezérlőkkel és valós idejű erőforrás-használati statisztikákkal.

Felhasználói szerepkörök és engedélyek

Korlátozott hozzáférés biztosítása barátoknak, moderátoroknak vagy adminoknak, így többen is segíthetnek a szerverek üzemeltetésében anélkül, hogy megosztanák a root fiókot.

SFTP fájl hozzáférés

A beépített SFTP szerver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy modokat, világokat és konfigurációs fájlokat töltsenek fel közvetlenül a játékszervereikre.

Ütemezett feladatok

Automatizálja az újraindításokat, mentéseket és egyéb ismétlődő feladatokat szerverenként a beépített feladatütemező segítségével.

OAuth2 API

Az OAuth2-védett REST API lehetővé teszi, hogy külső eszközök, botok és irányítópultok integrálódjanak a játékszerver-flottájával.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PufferPanel szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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