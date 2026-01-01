A PufferPanel egy ingyenes, nyílt forráskódú, web alapú játékszerver-kezelő panel, amellyel egyetlen felületről hozhat létre, konfigurálhat és üzemeltethet dedikált játékszervereket. Számos címet támogat alapból – többek között Minecraft, Factorio, Rust, ARK és Source engine játékokat –, és sablonokat használ, így új szervertípusokat indíthat el anélkül, hogy a parancssorhoz nyúlna.

A PufferPanel saját VPS-en történő üzemeltetése teljes irányítást ad a játékszerverei, játékosadatai és modding beállításai felett, beépített felhasználói szerepkörökkel, SFTP hozzáféréssel és élő konzolkimenettel. Könnyű alternatívája a kereskedelmi vezérlőpaneleknek, és természetesen illeszkedik egy egy-VPS-es játékközösséghez.