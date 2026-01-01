Telepítse a PufferPanelt egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú játékszerver-kezelő panel webes felhasználói felülettel Minecraft, Factorio, Rust és sok más játékhoz.
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Erre jó a PufferPanel
A PufferPanel egy ingyenes, nyílt forráskódú, web alapú játékszerver-kezelő panel, amellyel egyetlen felületről hozhat létre, konfigurálhat és üzemeltethet dedikált játékszervereket. Számos címet támogat alapból – többek között Minecraft, Factorio, Rust, ARK és Source engine játékokat –, és sablonokat használ, így új szervertípusokat indíthat el anélkül, hogy a parancssorhoz nyúlna.
A PufferPanel saját VPS-en történő üzemeltetése teljes irányítást ad a játékszerverei, játékosadatai és modding beállításai felett, beépített felhasználói szerepkörökkel, SFTP hozzáféréssel és élő konzolkimenettel. Könnyű alternatívája a kereskedelmi vezérlőpaneleknek, és természetesen illeszkedik egy egy-VPS-es játékközösséghez.
A PufferPanel főbb funkciói
Többjátékos támogatás
Beépített sablonok Minecrafthez, Factorióhoz, Rusthoz, ARK-hoz, Source engine játékokhoz és még sok máshoz, egyedi sablonok hozzáadásának lehetőségével.
Webalapú konzol
Minden játékszervert kezelhet egy letisztult webes UI-n keresztül, élő konzolkimenettel, indítás/leállítás vezérlőkkel és valós idejű erőforrás-használati statisztikákkal.
Felhasználói szerepkörök és engedélyek
Korlátozott hozzáférés biztosítása barátoknak, moderátoroknak vagy adminoknak, így többen is segíthetnek a szerverek üzemeltetésében anélkül, hogy megosztanák a root fiókot.
SFTP fájl hozzáférés
A beépített SFTP szerver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy modokat, világokat és konfigurációs fájlokat töltsenek fel közvetlenül a játékszervereikre.
Ütemezett feladatok
Automatizálja az újraindításokat, mentéseket és egyéb ismétlődő feladatokat szerverenként a beépített feladatütemező segítségével.
OAuth2 API
Az OAuth2-védett REST API lehetővé teszi, hogy külső eszközök, botok és irányítópultok integrálódjanak a játékszerver-flottájával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PufferPanel szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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