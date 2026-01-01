Az eXeLearning egy AGPL-licencelt szerzői környezet, amelyet oktatók és tananyagfejlesztők használnak interaktív tananyagok létrehozására kódírás nélkül. A spanyol oktatási minisztérium és regionális közigazgatási hálózat támogatásával szabványokon alapuló források előállítására összpontosít, amelyek bármely tanulásmenedzsment rendszerben (LMS) működnek.

Az eXeLearning saját VPS-en történő üzemeltetése a tananyagokat, a diákok számára készült exportokat és a szerzői hitelesítő adatokat teljes mértékben a saját infrastruktúráján tartja. A csapatok valós időben együttműködhetnek, és exportokat tehetnek közzé Moodle-ben vagy bármely LMS-ben. Ezzel elkerülhetők a felhőalapú szerzői szolgáltatások licenckorlátozásai és az adatok tárolásával kapcsolatos aggályai.