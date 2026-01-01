Telepítse az eXeLearninget egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú tartalomkészítő eszköz interaktív SCORM és HTML5 tananyagok készítésére.
Válasszon VPS csomagot a eXeLearning szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a eXeLearning
Az eXeLearning egy AGPL-licencelt szerzői környezet, amelyet oktatók és tananyagfejlesztők használnak interaktív tananyagok létrehozására kódírás nélkül. A spanyol oktatási minisztérium és regionális közigazgatási hálózat támogatásával szabványokon alapuló források előállítására összpontosít, amelyek bármely tanulásmenedzsment rendszerben (LMS) működnek.
Az eXeLearning saját VPS-en történő üzemeltetése a tananyagokat, a diákok számára készült exportokat és a szerzői hitelesítő adatokat teljes mértékben a saját infrastruktúráján tartja. A csapatok valós időben együttműködhetnek, és exportokat tehetnek közzé Moodle-ben vagy bármely LMS-ben. Ezzel elkerülhetők a felhőalapú szerzői szolgáltatások licenckorlátozásai és az adatok tárolásával kapcsolatos aggályai.
A eXeLearning főbb funkciói
Interaktív iDevices
A kvízekhez, esettanulmányokhoz, multimédiához és reflektív tevékenységekhez készült beépíthető komponensek a statikus tartalmat strukturált, interaktív leckékké alakítják.
SCORM és HTML5 exportálás
Tegye közzé a kurzusokat SCORM csomagokként, IMS tartalomként vagy önálló HTML5 oldalként, hogy bármilyen LMS-ben vagy egyszerű webtárhelyen futhassanak.
Valós idejű együttműködés
Több szerző szerkesztheti ugyanazt a projektet egyszerre a beépített Yjs WebSocket szinkronizálás révén, tükrözve a modern dokumentumszerkesztők munkafolyamatát.
Moodle integráció
Kész kurzusokat tölthet fel közvetlenül a Moodle-be, azonnal telepíthető tevékenységekként, megszüntetve a kézi feltöltés lépését a szerkesztés és közzététel között.
Többnyelvű felület
Az angol, spanyol, katalán, baszk, galíciai, valenciai és eszperantó nyelvek natív támogatása alkalmassá teszi regionális és kétnyelvű oktatási programokhoz.
Nyílt hozzáférhető szabványok
A generált tartalom követi a webes akadálymentesítési irányelveket és a nyílt formátumokat, biztosítva, hogy az erőforrások használhatóak és hordozhatóak maradjanak az elkövetkező évekre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a eXeLearning szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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