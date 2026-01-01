Telepítse a Misskey-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, föderált közösségi média platform, amely az ActivityPubon keresztül összeköti a közösségét a globális fediverzummal.
Válasszon VPS csomagot a Misskey szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Misskey
A Misskey egy nyílt forráskódú, funkciókban gazdag közösségi média platform, amelyet a fediverse számára építettek. Az ActivityPub protokoll használatával a Misskey példányod egyesül a Mastodonnal, a Pleromával és több ezer más fediverse szerverrel. Ezáltal a felhasználóid hozzáférhetnek egy globális közösségi gráfhoz, miközben minden adat a saját infrastruktúrádon marad.
A nagy, központosított platformokkal ellentétben a Misskey a közösségi irányítást helyezi előtérbe. Te állítod be a szabályokat, a moderálási irányelveket, és azt, hogy ki csatlakozhat. A VPS-en történő saját üzemeltetés algoritmikus manipulációtól, adatgyűjtéstől és a platform eltűnésének kockázatától mentes.
A Misskey főbb funkciói
ActivityPub föderáció
Az Ön példánya több mint 10 000 fediverse szerverhez csatlakozik. Ezáltal a felhasználók követhetik és interakcióba léphetnek Mastodon, Pleroma és más platformok fiókjaival, anélkül, hogy elhagynák az Ön példányát.
Egyéni emoji reakciók
Reagálj bármely bejegyzésre bármilyen hangulatjellel – beleértve az általad feltöltött egyedi hangulatjeleket is –, messze túlszárnyalva a legtöbb platform egygombos kedvelési funkcióját.
Beépített Médiameghajtó
Minden felhasználó kap egy személyes média meghajtót, hogy feltölthesse, rendszerezhesse és újra felhasználhassa a fájlokat és képeket a bejegyzések között, újrafeltöltés nélkül.
Plugin és téma rendszer
Bővítse a Misskey-t AiScript-alapú bővítményekkel és alkalmazzon egyedi témákat az interfész mélyreható személyre szabásához a közössége számára.
Rugalmas jegyzetláthatóság
Minden bejegyzés beállítható nyilvánosra, fő hírfolyamra, csak követőknek, vagy közvetlen üzenetként – ezzel a felhasználók részletes kontrollt kapnak afölött, hogy ki mit láthat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Misskey szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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