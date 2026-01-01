A Misskey egy nyílt forráskódú, funkciókban gazdag közösségi média platform, amelyet a fediverse számára építettek. Az ActivityPub protokoll használatával a Misskey példányod egyesül a Mastodonnal, a Pleromával és több ezer más fediverse szerverrel. Ezáltal a felhasználóid hozzáférhetnek egy globális közösségi gráfhoz, miközben minden adat a saját infrastruktúrádon marad.

A nagy, központosított platformokkal ellentétben a Misskey a közösségi irányítást helyezi előtérbe. Te állítod be a szabályokat, a moderálási irányelveket, és azt, hogy ki csatlakozhat. A VPS-en történő saját üzemeltetés algoritmikus manipulációtól, adatgyűjtéstől és a platform eltűnésének kockázatától mentes.