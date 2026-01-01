Chibisafe telepítése egykattintásos telepítéssel.
Villámgyors, nyílt forráskódú fájltároló fájlok, fényképek és dokumentumok feltöltésére, megosztására és kezelésére, megosztható linkekkel.
Válasszon VPS csomagot a Chibisafe szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Chibisafe
A Chibisafe egy saját üzemeltetésű fájltároló, amely TypeScript nyelven íródott, és megkönnyíti a fájlmegosztást. Tölts fel bármit – fényképeket, videókat, dokumentumokat, kódrészleteket –, és azonnal kapsz egy megosztható linket. A darabolt feltöltések biztosítják, hogy a nagy fájlok megbízhatóan átkerüljenek még lassabb kapcsolatokon is. Egy letisztult, mozaikszerű galéria lehetővé teszi a média vizuális böngészését.
A hosztolt fájlmegosztó szolgáltatásokkal ellentétben a Chibisafe saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a tárhely, a hozzáférési szabályzatok és a felhasználókezelés felett. Futtathatja nyilvános módban a nyílt feltöltésekhez, felhasználói fiókok módban a regisztrált felhasználók számára, vagy csak meghívásos módban a privát csapatoknak – mindez konfigurálható a beépített adminisztrációs felületről, anélkül, hogy konfigurációs fájlokat kellene módosítania.
A Chibisafe főbb funkciói
Darabolt fájlfeltöltések
Automatikusan felosztja a nagy fájlokat darabokra, hogy megbízható átvitelt biztosítson még instabil kapcsolatok esetén is, gyakorlati fájlméret-korlát nélkül.
Albumok és galériák
Rendezze a feltöltéseket albumokba megosztható galéria linkekkel, fényképgyűjtemények vagy dokumentumcsomagok terjesztéséhez egyetlen URL-en.
Beépített URL rövidítő
Rövidítsen le bármilyen külső URL-t a fájltárhely mellett, összpontosítva minden megosztási igényét egyetlen saját üzemeltetésű szolgáltatásba.
ShareX és iOS támogatás
Natív ShareX konfiguráció és egy iOS parancsikon segítségével másodpercek alatt tölthet fel képernyőképeket és fájlokat asztali gépről vagy mobilról.
Rugalmas hozzáférés-vezérlés
Váltson nyilvános, felhasználói fiókok vagy csak meghívásos mód között, hogy pontosan szabályozhassa, ki tölthet fel az Ön példányára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Chibisafe szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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