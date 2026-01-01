A Chibisafe egy saját üzemeltetésű fájltároló, amely TypeScript nyelven íródott, és megkönnyíti a fájlmegosztást. Tölts fel bármit – fényképeket, videókat, dokumentumokat, kódrészleteket –, és azonnal kapsz egy megosztható linket. A darabolt feltöltések biztosítják, hogy a nagy fájlok megbízhatóan átkerüljenek még lassabb kapcsolatokon is. Egy letisztult, mozaikszerű galéria lehetővé teszi a média vizuális böngészését.

A hosztolt fájlmegosztó szolgáltatásokkal ellentétben a Chibisafe saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a tárhely, a hozzáférési szabályzatok és a felhasználókezelés felett. Futtathatja nyilvános módban a nyílt feltöltésekhez, felhasználói fiókok módban a regisztrált felhasználók számára, vagy csak meghívásos módban a privát csapatoknak – mindez konfigurálható a beépített adminisztrációs felületről, anélkül, hogy konfigurációs fájlokat kellene módosítania.