Telepítse a MongoDB 4-et egyetlen kattintással.
Rugalmas dokumentum-orientált NoSQL adatbázis modern alkalmazásokhoz dinamikus sémákkal és hatékony lekérdezéssel.
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Erre jó a MongoDB 4
A MongoDB egy vezető nyílt forráskódú dokumentum-adatbázis, amely adatokat tárol rugalmas JSON-szerű dokumentumokban, merev relációs táblák helyett. A 4.4-es verzió egy éles környezetre kész platformot kínál. Ez magában foglalja az ACID többdokumentumos tranzakciókat, egy hatékony aggregációs keretrendszert és a shardingon keresztüli horizontális skálázhatóságot. Dinamikus sémája lehetővé teszi az alkalmazás adatstruktúráinak fejlődését bonyolult migrációk nélkül, így természetesen illeszkedik a modern fejlesztési munkafolyamatokba.
Saját VPS-en futtatva a MongoDB dedikált I/O teljesítményt nyújt. Emellett teljes konfigurációs vezérlést és kiszámítható költségeket biztosít a menedzselt felhőalapú adatbázis-szolgáltatásokhoz képest. Hangolhatja a memóriafoglalást és egyedi biztonsági mentési stratégiákat valósíthat meg. Bármilyen alkalmazást csatlakoztathat a natív illesztőprogramok segítségével, melyek minden főbb programozási nyelvhez elérhetők.
A MongoDB 4 főbb funkciói
Dokumentum adatmodell
Hierarchikus, beágyazott adatok tárolása egyetlen dokumentumokban, ahelyett, hogy több összekapcsolt táblában szétosztaná, egyszerűsítve ezzel az alkalmazáskódot és a lekérdezéseket.
ACID tranzakciók
A több dokumentumot érintő ACID tranzakciók garantálják az adatok konzisztenciáját a gyűjtemények között, megfelelve a pénzügyi és kritikus üzleti adatok megbízhatósági követelményeinek.
Aggregáció keretrendszer
Erőteljes, pipeline-alapú aggregációs folyamatok szerveroldalon dolgozzák fel és alakítják át az adatokat, lehetővé téve az összetett analitikát anélkül, hogy az adatokat külön rendszerbe kellene mozgatni.
Horizontális skálázás
A beépített adatszilánkolás automatikusan elosztja az adatokat több csomópont között, méretezve az írási átviteli sebességet és a tárhelyet, ahogy az adatok növekednek.
Gazdag lekérdező nyelv
Támogatja a teljes szöveges keresést, a geotérbeli lekérdezéseket és a komplex szűrést, minden hozzáférési mintához optimalizált másodlagos indexekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MongoDB 4 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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