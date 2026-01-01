A MongoDB egy vezető nyílt forráskódú dokumentum-adatbázis, amely adatokat tárol rugalmas JSON-szerű dokumentumokban, merev relációs táblák helyett. A 4.4-es verzió egy éles környezetre kész platformot kínál. Ez magában foglalja az ACID többdokumentumos tranzakciókat, egy hatékony aggregációs keretrendszert és a shardingon keresztüli horizontális skálázhatóságot. Dinamikus sémája lehetővé teszi az alkalmazás adatstruktúráinak fejlődését bonyolult migrációk nélkül, így természetesen illeszkedik a modern fejlesztési munkafolyamatokba.

Saját VPS-en futtatva a MongoDB dedikált I/O teljesítményt nyújt. Emellett teljes konfigurációs vezérlést és kiszámítható költségeket biztosít a menedzselt felhőalapú adatbázis-szolgáltatásokhoz képest. Hangolhatja a memóriafoglalást és egyedi biztonsági mentési stratégiákat valósíthat meg. Bármilyen alkalmazást csatlakoztathat a natív illesztőprogramok segítségével, melyek minden főbb programozási nyelvhez elérhetők.