Telepítse az NSQ-t egykattintásos telepítéssel.
Valós idejű, elosztott üzenetküldő platform, amely hibatűrést és nagy áteresztőképességű adatfolyam-kezelést biztosít nagyméretű rendszerekben.
Válasszon VPS csomagot a NSQ szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NSQ
Az NSQ egy valós idejű elosztott üzenetküldő platform, amelyet eredetileg a Bitly-nél fejlesztettek ki napi több milliárd üzenet kezelésére.
A hagyományos brókerekkel ellentétben az NSQ kis démonok decentralizált klasztereként működik. Nincs egyetlen bróker szűk keresztmetszet, nincs mester csomópont és nincs megosztott állapot. Így a termelők és a fogyasztók újrakonfigurálás nélkül horizontálisan skálázhatók.
Az NSQ saját VPS-en való üzemeltetésével a nagy volumenű eseményfolyamok, a telemetria és az aszinkron feladatfolyamok az infrastruktúrán belül maradnak. Nincsenek üzenetenkénti díjak és felügyelt szolgáltatás korlátozások. A mellékelt web admin felület valós idejű betekintést nyújt a témákba, csatornákba és üzenetátviteli sebességekbe. Míg a lookupd felderítő szolgáltatás kiküszöböli a hardkódolt bróker címek szükségességét a teljes flottán.
A NSQ főbb funkciói
Decentralizált topológia
Futtasson nsqd démonokat a gyártókkal együtt elhelyezve, és használja az nsqlookupd-t a felderítéshez. Nincs egyetlen hibapont és nincs központi bróker, amely szűk keresztmetszetet okozna az átviteli sebességben.
Legalább egyszeri kézbesítés
A perzisztens üzenetsorok lemezre történő túlcsordulással garantálják, hogy az üzenetek túléljék a fogyasztói kieséseket és a hirtelen megnövekedett forgalmat, eseményvesztés nélkül.
Csatorna szétosztás
Témák, amelyeket több független csatornára sugároznak, lehetővé téve, hogy különböző fogyasztói csoportok koordináció nélkül, párhuzamosan dolgozzák fel ugyanazt az eseményfolyamot.
Valós idejű admin felület
A böngészőalapú nsqadmin irányítópult élő üzenetsebességet, csatornánkénti mélységet és csomópontonkénti statisztikákat mutat, lehetővé téve a streamek hibaelhárítását CLI eszközök nélkül.
HTTP és TCP kliensek
Natív klienskönyvtárak Go, Python, Java, Node.js és más nyelveken, valamint egy egyszerű HTTP API a közzétételhez. Bármilyen nyelvből integrálható, egyedi protokoll nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NSQ szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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