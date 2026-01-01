Az NSQ egy valós idejű elosztott üzenetküldő platform, amelyet eredetileg a Bitly-nél fejlesztettek ki napi több milliárd üzenet kezelésére.

A hagyományos brókerekkel ellentétben az NSQ kis démonok decentralizált klasztereként működik. Nincs egyetlen bróker szűk keresztmetszet, nincs mester csomópont és nincs megosztott állapot. Így a termelők és a fogyasztók újrakonfigurálás nélkül horizontálisan skálázhatók.

Az NSQ saját VPS-en való üzemeltetésével a nagy volumenű eseményfolyamok, a telemetria és az aszinkron feladatfolyamok az infrastruktúrán belül maradnak. Nincsenek üzenetenkénti díjak és felügyelt szolgáltatás korlátozások. A mellékelt web admin felület valós idejű betekintést nyújt a témákba, csatornákba és üzenetátviteli sebességekbe. Míg a lookupd felderítő szolgáltatás kiküszöböli a hardkódolt bróker címek szükségességét a teljes flottán.