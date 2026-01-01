Telepítse a Judge0 CE-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú kódvégrehajtó API, amely fordítja és futtatja a beküldött kódokat 60+ programozási nyelven egy izolált sandboxban.
Válasszon VPS csomagot a Judge0 CE szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Judge0 CE
A Judge0 CE egy nyílt forráskódú online bírórendszer. Egy egyszerű HTTP JSON API-t biztosít forráskód fordítására és futtatására. Több mint 60 programozási nyelvet támogat, beleértve a C-t, C++-t, Java-t, Python-t, JavaScript-et, Go-t, Rust-ot és Ruby-t. Minden beküldött kód fordítása és futtatása egy teljesen izolált, erőforrás-korlátozott sandboxban történik. Ehhez Linux kernel namespaces és cgroups technológiákat használ, megakadályozva a kontrollálatlan folyamatokat, a memória kimerülését vagy a fájlrendszerből való kilépést.
A Judge0 saját szerveren való üzemeltetése lehetővé teszi kódértékelő platformok, versenyprogramozási bírórendszerek vagy oktatási eszközök építését. Mindez harmadik féltől származó végrehajtási szolgáltatásokra való támaszkodás nélkül valósítható meg. Ön birtokolja az API-t, szabályozza a sebességkorlátokat, és minden beküldött adatot saját VPS-én tárol. A CE kiadás ingyenes és MIT-licencelt, végrehajtásonkénti díjak nélkül, a mennyiségtől függetlenül.
A Judge0 CE főbb funkciói
60+ nyelvi támogatás
Futtasson beküldéseket C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby és tucatnyi más nyelven — mindezt egyetlen egységes API végpont kezeli.
Elkülönített homokozó végrehajtás
Minden beküldés egy kernel szintű homokozóban fut, szigorú CPU idő-, memória- és folyamatkorlátokkal, megakadályozva az egyidejű végrehajtások közötti interferenciát.
Egyszerű HTTP JSON API
Küldjön be forráskódot és nyelvi azonosítót egyetlen POST kéréssel. Ezután lekérdezéssel vagy szinkron módon várja az eredményt, a kimenetet és a futásidejű statisztikákat.
Hitelesítés és engedélyezés
Védje az API-t konfigurálható hitelesítési és engedélyezési tokenfejlécekkel, lehetővé téve az ellenőrzött hozzáférést csak megbízható ügyfelek számára.
Aszinkron dolgozókészlet
A különálló feldolgozó folyamat leüríti a végrehajtási sort a Redisből, így az API szerver nagy beküldési terhelés alatt is válaszkész marad.
Beépített sebességkorlátozás
Az ügyfelenkénti sebességkorlátozást konfigurálni lehet, hogy megakadályozza, hogy egyetlen hívó fél telítse a végrehajtási készletet egy megosztott telepítésen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Judge0 CE szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.