Akár 69% kedvezmény a Judge0 CE szolgáltatásra

Telepítse a Judge0 CE-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú kódvégrehajtó API, amely fordítja és futtatja a beküldött kódokat 60+ programozási nyelven egy izolált sandboxban.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Judge0 CE-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Judge0 CE szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Judge0 CE

A Judge0 CE egy nyílt forráskódú online bírórendszer. Egy egyszerű HTTP JSON API-t biztosít forráskód fordítására és futtatására. Több mint 60 programozási nyelvet támogat, beleértve a C-t, C++-t, Java-t, Python-t, JavaScript-et, Go-t, Rust-ot és Ruby-t. Minden beküldött kód fordítása és futtatása egy teljesen izolált, erőforrás-korlátozott sandboxban történik. Ehhez Linux kernel namespaces és cgroups technológiákat használ, megakadályozva a kontrollálatlan folyamatokat, a memória kimerülését vagy a fájlrendszerből való kilépést.

A Judge0 saját szerveren való üzemeltetése lehetővé teszi kódértékelő platformok, versenyprogramozási bírórendszerek vagy oktatási eszközök építését. Mindez harmadik féltől származó végrehajtási szolgáltatásokra való támaszkodás nélkül valósítható meg. Ön birtokolja az API-t, szabályozza a sebességkorlátokat, és minden beküldött adatot saját VPS-én tárol. A CE kiadás ingyenes és MIT-licencelt, végrehajtásonkénti díjak nélkül, a mennyiségtől függetlenül.

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Erre jó a {name}

A Judge0 CE főbb funkciói

60+ nyelvi támogatás

Futtasson beküldéseket C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby és tucatnyi más nyelven — mindezt egyetlen egységes API végpont kezeli.

Elkülönített homokozó végrehajtás

Minden beküldés egy kernel szintű homokozóban fut, szigorú CPU idő-, memória- és folyamatkorlátokkal, megakadályozva az egyidejű végrehajtások közötti interferenciát.

Egyszerű HTTP JSON API

Küldjön be forráskódot és nyelvi azonosítót egyetlen POST kéréssel. Ezután lekérdezéssel vagy szinkron módon várja az eredményt, a kimenetet és a futásidejű statisztikákat.

Hitelesítés és engedélyezés

Védje az API-t konfigurálható hitelesítési és engedélyezési tokenfejlécekkel, lehetővé téve az ellenőrzött hozzáférést csak megbízható ügyfelek számára.

Aszinkron dolgozókészlet

A különálló feldolgozó folyamat leüríti a végrehajtási sort a Redisből, így az API szerver nagy beküldési terhelés alatt is válaszkész marad.

Beépített sebességkorlátozás

Az ügyfelenkénti sebességkorlátozást konfigurálni lehet, hogy megakadályozza, hogy egyetlen hívó fél telítse a végrehajtási készletet egy megosztott telepítésen.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Judge0 CE szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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