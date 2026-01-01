A Judge0 CE egy nyílt forráskódú online bírórendszer. Egy egyszerű HTTP JSON API-t biztosít forráskód fordítására és futtatására. Több mint 60 programozási nyelvet támogat, beleértve a C-t, C++-t, Java-t, Python-t, JavaScript-et, Go-t, Rust-ot és Ruby-t. Minden beküldött kód fordítása és futtatása egy teljesen izolált, erőforrás-korlátozott sandboxban történik. Ehhez Linux kernel namespaces és cgroups technológiákat használ, megakadályozva a kontrollálatlan folyamatokat, a memória kimerülését vagy a fájlrendszerből való kilépést.

A Judge0 saját szerveren való üzemeltetése lehetővé teszi kódértékelő platformok, versenyprogramozási bírórendszerek vagy oktatási eszközök építését. Mindez harmadik féltől származó végrehajtási szolgáltatásokra való támaszkodás nélkül valósítható meg. Ön birtokolja az API-t, szabályozza a sebességkorlátokat, és minden beküldött adatot saját VPS-én tárol. A CE kiadás ingyenes és MIT-licencelt, végrehajtásonkénti díjak nélkül, a mennyiségtől függetlenül.