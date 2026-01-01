Akár 69% kedvezmény a Plik szolgáltatásra

Telepítse a Plik-et egyetlen kattintással.

Skálázható, saját üzemeltetésű ideiglenes fájlmegosztó platform – mint a WeTransfer, de teljes ellenőrzése alatt.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Plik-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Plik szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Plik

A Plik egy nyílt forráskódú ideiglenes fájlmegosztó platform. Lehetővé teszi, hogy fájlokat tölts fel, és biztonságos, lejáró linkeket ossz meg bárkivel. Mindezt anélkül teheted meg, hogy harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokra támaszkodnál. A magánélet és a rugalmasság figyelembevételével tervezték. Támogatja a jelszóval védett feltöltéseket. Lehetővé teszi az első hozzáférés után eltűnő egyszeri letöltési linkeket. Végpontok közötti titkosítást is biztosít az age protokoll segítségével.

A Plik saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy fájljaid az általad ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Ez konfigurálható megőrzési időszakokat és fájlméret-korlátokat biztosít. A modern Vue 3 webes felület megkönnyíti a feltöltések kezelését. A beépített CLI kliens pedig lehetővé teszi a szkriptelt fájlátvitelt bármely platformról.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Plik főbb funkciói

Lejáró fájllinkek

Állítson be egyedi élettartamot minden feltöltéshez, így a megosztott fájlok automatikusan lejárnak és törlődnek, tisztán tartva a tárhelyét.

Egyszeri letöltések

Generáljon egyszer használatos linkeket, amelyek az első letöltés után önmegsemmisülnek, biztosítva, hogy a fájlok csak a kijelölt címzetthez jussanak el.

Jelszóval védett feltöltések

Védje az egyedi feltöltéseket jelszóval, így csak a megfelelő hitelesítő adatokkal rendelkező címzettek férhetnek hozzá a megosztott fájlokhoz.

Végpontok közötti titkosítás

Titkosítsa a fájlokat kliensoldalon az age protokoll használatával feltöltés előtt, így még a szerver operátor sem olvashatja el a tartalmat.

Több tárhely háttérrendszer

Fájlok helyi tárolása, vagy csatlakozzon az S3-hoz, a Google Cloud Storage-hoz vagy az OpenStack Swifthez a korlátlan kapacitás skálázásához.

CLI kliens támogatás

Fájlok feltöltése és kezelése közvetlenül a terminálból a platformfüggetlen Go CLI kliens segítségével, lehetővé téve a szkriptelt és automatizált átviteleket.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plik szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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