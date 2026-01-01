A Plik egy nyílt forráskódú ideiglenes fájlmegosztó platform. Lehetővé teszi, hogy fájlokat tölts fel, és biztonságos, lejáró linkeket ossz meg bárkivel. Mindezt anélkül teheted meg, hogy harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokra támaszkodnál. A magánélet és a rugalmasság figyelembevételével tervezték. Támogatja a jelszóval védett feltöltéseket. Lehetővé teszi az első hozzáférés után eltűnő egyszeri letöltési linkeket. Végpontok közötti titkosítást is biztosít az age protokoll segítségével.

A Plik saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy fájljaid az általad ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Ez konfigurálható megőrzési időszakokat és fájlméret-korlátokat biztosít. A modern Vue 3 webes felület megkönnyíti a feltöltések kezelését. A beépített CLI kliens pedig lehetővé teszi a szkriptelt fájlátvitelt bármely platformról.