Telepítse a Plik-et egyetlen kattintással.
Skálázható, saját üzemeltetésű ideiglenes fájlmegosztó platform – mint a WeTransfer, de teljes ellenőrzése alatt.
Válasszon VPS csomagot a Plik szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Plik
A Plik egy nyílt forráskódú ideiglenes fájlmegosztó platform. Lehetővé teszi, hogy fájlokat tölts fel, és biztonságos, lejáró linkeket ossz meg bárkivel. Mindezt anélkül teheted meg, hogy harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokra támaszkodnál. A magánélet és a rugalmasság figyelembevételével tervezték. Támogatja a jelszóval védett feltöltéseket. Lehetővé teszi az első hozzáférés után eltűnő egyszeri letöltési linkeket. Végpontok közötti titkosítást is biztosít az age protokoll segítségével.
A Plik saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy fájljaid az általad ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Ez konfigurálható megőrzési időszakokat és fájlméret-korlátokat biztosít. A modern Vue 3 webes felület megkönnyíti a feltöltések kezelését. A beépített CLI kliens pedig lehetővé teszi a szkriptelt fájlátvitelt bármely platformról.
A Plik főbb funkciói
Lejáró fájllinkek
Állítson be egyedi élettartamot minden feltöltéshez, így a megosztott fájlok automatikusan lejárnak és törlődnek, tisztán tartva a tárhelyét.
Egyszeri letöltések
Generáljon egyszer használatos linkeket, amelyek az első letöltés után önmegsemmisülnek, biztosítva, hogy a fájlok csak a kijelölt címzetthez jussanak el.
Jelszóval védett feltöltések
Védje az egyedi feltöltéseket jelszóval, így csak a megfelelő hitelesítő adatokkal rendelkező címzettek férhetnek hozzá a megosztott fájlokhoz.
Végpontok közötti titkosítás
Titkosítsa a fájlokat kliensoldalon az age protokoll használatával feltöltés előtt, így még a szerver operátor sem olvashatja el a tartalmat.
Több tárhely háttérrendszer
Fájlok helyi tárolása, vagy csatlakozzon az S3-hoz, a Google Cloud Storage-hoz vagy az OpenStack Swifthez a korlátlan kapacitás skálázásához.
CLI kliens támogatás
Fájlok feltöltése és kezelése közvetlenül a terminálból a platformfüggetlen Go CLI kliens segítségével, lehetővé téve a szkriptelt és automatizált átviteleket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plik szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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