A Reitti egy saját szerveren futó helymeghatározó és idővonal alkalmazás, amely privát alternatívát kínál a Google Idővonalhoz. Importálja meglévő előzményeit a Google Térkép Idővonal exportokból, GPX fájlokból és GeoJSON-ból. Vagy tápláljon be élő pozíciókat telefonos alkalmazásokból, mint például az OwnTracks és a GPSLogger, hogy folyamatos nyilvántartást készítsen arról, hol járt.

A Reitti automatikusan észleli a fontos helyeket és utazásokat, majd interaktív térképen jeleníti meg azokat napi idővonalakkal és mozgási statisztikákkal. Mivel minden a saját szerverén fut, a részletes helyelőzményei soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ezeket soha nem használják fel hirdetési célokra. Ez a sablon egy PostGIS adatbázist tartalmaz a térinformatikai lekérdezésekhez, egy Redis gyorsítótárat és egy beépített térképcsempe gyorsítótárat. Így a teljes rendszer azonnal működik.