Telepítse a Reitti-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett helykövető és idővonal platform, amely privát módon kezeli a mozgási előzményeit, a Google Idővonal alternatívájaként.
Válasszon VPS csomagot a Reitti szolgáltatáshoz
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Erre jó a Reitti
A Reitti egy saját szerveren futó helymeghatározó és idővonal alkalmazás, amely privát alternatívát kínál a Google Idővonalhoz. Importálja meglévő előzményeit a Google Térkép Idővonal exportokból, GPX fájlokból és GeoJSON-ból. Vagy tápláljon be élő pozíciókat telefonos alkalmazásokból, mint például az OwnTracks és a GPSLogger, hogy folyamatos nyilvántartást készítsen arról, hol járt.
A Reitti automatikusan észleli a fontos helyeket és utazásokat, majd interaktív térképen jeleníti meg azokat napi idővonalakkal és mozgási statisztikákkal. Mivel minden a saját szerverén fut, a részletes helyelőzményei soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ezeket soha nem használják fel hirdetési célokra. Ez a sablon egy PostGIS adatbázist tartalmaz a térinformatikai lekérdezésekhez, egy Redis gyorsítótárat és egy beépített térképcsempe gyorsítótárat. Így a teljes rendszer azonnal működik.
A Reitti főbb funkciói
Többforrású importálás
Előzményeket importálhat a Google Térkép Idővonal exportokból, GPX fájlokból és GeoJSON-ból, vagy élő adatokat streamelhet az OwnTracks és GPSLogger alkalmazásokból.
Automatikus helymeghatározás
A Reitti elemzi nyers pontjait, hogy manuális címkézés nélkül felismerje a jelentős helyeket és a meglátogatott helyszíneket.
Utazási és úti betekintések
A mozgásokat utazásokba csoportosítjuk távolságokkal, időtartamokkal és szállítási módokkal, így az idővonalad egy naplóhoz hasonlóan olvasható.
Interaktív térkép idővonal
Böngésszen bármely napon egy interaktív térképen útvonalakkal, megállókkal és tevékenységei kronologikus idővonalával.
Önállóan tárolt adatvédelem
Minden helyadat az Ön saját PostGIS adatbázisában marad, soha nem osztják meg Google-lal, sem hirdetésre nem használják.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Reitti szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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