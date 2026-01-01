Akár 69% kedvezmény a Reitti szolgáltatásra

Telepítse a Reitti-t egykattintásos telepítéssel.

Önállóan üzemeltetett helykövető és idővonal platform, amely privát módon kezeli a mozgási előzményeit, a Google Idővonal alternatívájaként.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Reitti-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Reitti szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Reitti

A Reitti egy saját szerveren futó helymeghatározó és idővonal alkalmazás, amely privát alternatívát kínál a Google Idővonalhoz. Importálja meglévő előzményeit a Google Térkép Idővonal exportokból, GPX fájlokból és GeoJSON-ból. Vagy tápláljon be élő pozíciókat telefonos alkalmazásokból, mint például az OwnTracks és a GPSLogger, hogy folyamatos nyilvántartást készítsen arról, hol járt.

A Reitti automatikusan észleli a fontos helyeket és utazásokat, majd interaktív térképen jeleníti meg azokat napi idővonalakkal és mozgási statisztikákkal. Mivel minden a saját szerverén fut, a részletes helyelőzményei soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ezeket soha nem használják fel hirdetési célokra. Ez a sablon egy PostGIS adatbázist tartalmaz a térinformatikai lekérdezésekhez, egy Redis gyorsítótárat és egy beépített térképcsempe gyorsítótárat. Így a teljes rendszer azonnal működik.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Reitti főbb funkciói

Többforrású importálás

Előzményeket importálhat a Google Térkép Idővonal exportokból, GPX fájlokból és GeoJSON-ból, vagy élő adatokat streamelhet az OwnTracks és GPSLogger alkalmazásokból.

Automatikus helymeghatározás

A Reitti elemzi nyers pontjait, hogy manuális címkézés nélkül felismerje a jelentős helyeket és a meglátogatott helyszíneket.

Utazási és úti betekintések

A mozgásokat utazásokba csoportosítjuk távolságokkal, időtartamokkal és szállítási módokkal, így az idővonalad egy naplóhoz hasonlóan olvasható.

Interaktív térkép idővonal

Böngésszen bármely napon egy interaktív térképen útvonalakkal, megállókkal és tevékenységei kronologikus idővonalával.

Önállóan tárolt adatvédelem

Minden helyadat az Ön saját PostGIS adatbázisában marad, soha nem osztják meg Google-lal, sem hirdetésre nem használják.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Reitti szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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