Telepítse a Gatust egyetlen kattintással.
Fejlesztőbarát állapotoldal automatizált többprotokollos felügyelettel, feltételes riasztással és valós idejű rendelkezésre állási műszerfalakkal.
Válasszon VPS csomagot a Gatus szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gatus
A Gatus egy fejlesztőközpontú üzemidő-figyelő eszköz és állapotoldal. Figyeli a HTTP APIs, TCP services, DNS records, ICMP targets, SSH hosts, gRPC endpoints és SSL certificates állapotát egy deklaratív YAML configuration alapján. Értékeli a feltételeket, mint például az állapotkódokat, válaszidőket, törzstartalmat és tanúsítvány lejáratát. Valós idejű műszerfalat jelenít meg az egyes végpontok történelmi üzemidő-százalékaival.
A Gatus saját VPS-en történő üzemeltetése függetleníti a felügyeleti infrastruktúrát a figyelt szolgáltatásoktól. Megszünteti a ellenőrzésenkénti SaaS fees díjakat. Lehetővé teszi, hogy több mint 40 integráción – beleértve a Slack, Discord, PagerDuty és Telegram szolgáltatásokat – keresztül irányítsa az értesítéseket. Mindez anélkül történik, hogy a felügyeleti adatai elhagynák a környezetét.
A Gatus főbb funkciói
Többprotokollos felügyelet
Figyelje a HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC és SSL tanúsítvány lejáratát egyetlen YAML konfigurációból — nincs szükség ügynökökre vagy extra kódra.
Feltételes riasztás
Pontos riasztási feltételek meghatározása állapotkódokra, válaszidőkre, JSON törzsmezőkre és tanúsítvány lejáratára, több mint 40 integrációval, beleértve a Slack és PagerDuty szolgáltatásokat.
Prometheus metrics
Tegye elérhetővé a végpont állapotát és késleltetését egy /metrics végponton keresztül a Grafana-val és a meglévő megfigyelhetőségi stack-jével való közvetlen integráció érdekében.
Beágyazható jelvények
Generáljon SVG üzemidő és válaszidő jelvényeket, amelyeket beágyazhat GitHub README-kbe, dokumentációs oldalakba vagy nyilvános állapotoldalakba.
Karbantartási ablakok
Ütemezzen leállási időszakokat a téves riasztások elkerülése érdekében telepítések, karbantartások vagy ismert kimaradások során, anélkül, hogy módosítaná a riasztási szabályait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gatus szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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