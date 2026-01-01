A Gatus egy fejlesztőközpontú üzemidő-figyelő eszköz és állapotoldal. Figyeli a HTTP APIs, TCP services, DNS records, ICMP targets, SSH hosts, gRPC endpoints és SSL certificates állapotát egy deklaratív YAML configuration alapján. Értékeli a feltételeket, mint például az állapotkódokat, válaszidőket, törzstartalmat és tanúsítvány lejáratát. Valós idejű műszerfalat jelenít meg az egyes végpontok történelmi üzemidő-százalékaival.

A Gatus saját VPS-en történő üzemeltetése függetleníti a felügyeleti infrastruktúrát a figyelt szolgáltatásoktól. Megszünteti a ellenőrzésenkénti SaaS fees díjakat. Lehetővé teszi, hogy több mint 40 integráción – beleértve a Slack, Discord, PagerDuty és Telegram szolgáltatásokat – keresztül irányítsa az értesítéseket. Mindez anélkül történik, hogy a felügyeleti adatai elhagynák a környezetét.